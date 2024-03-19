Türkiye Kaykay Federasyonu, tecrübeli yabancı antrenör getirecek

Türkiye Kaykay Federasyonu, olimpik branş olan kaykayın Türkiye'de geliştirilmesi için tecrübeli yabancı antrenör getirecek.
Türkiye Kaykay Federasyonundan alınan bilgiye göre milli takıma liderlik edecek, sokak ve park kaykay antrenörlüğü için, Dünya Kaykay Antrenörü Eğitim ve Akreditasyon Sistemine (CEAS) uygun "Seviye 3 ve üstü" koçluk sertifikasına sahip bir antrenör, milli takımın başına getirilecek.
Türkiye'de şu an CEAS kriterlerine uygun Seviye 1'in üzerinde bir antrenör bulunmuyor. Göreve başlayacak yabancı antrenör, Türkiye'de olimpik kaykayın gelişmesi ve olimpiyatlarda temsili için antrenörlere de eğitim verecek.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasındaki olayları değerlendirirken, "Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek, savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı?
Yıldırım Belediyesi, Okul Sporları İlçe Şenlikleri'nin ilk etabında 32 liseden 145 takımın katılımıyla bin 308 öğrenciyi bir araya getirdi. Şenliklerde basketbol, voleybol, masa tenisi, futbol, futsal, dart, satranç ve 3x3 basketbol branşlarında müsabakalar düzenlendi.
Galatasaray Spor Kulübünün futbolcu ve teknik heyeti için özel üretilen kıyafetlerin çalınarak internet üzerinden satıldığı iddiasıyla yargılanan 6 sanığın davasında mütalaa açıklandı. Mütalaada, çalınan ürünlerin satışa sunulduğu internet sitesi üzerinden yapılan yazışmalar sonucunda, ürünleri satışa koyan kişilerin Galatasaray Futbol Kulübü'nde çalışan sanıklar olduğu tespit edildi. Ayrıca, yapılan aramalarda çalıntı ürünler ele geçirildi ve bu ürünlerin büyük bir kısmının orijinal ve piyasada bulunmayan ürünler olduğu belirlendi. Mütalaada, sanıkların zincirleme şekilde hırsızlık suçundan cezalandırılmaları talep edildi.
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, Fenerbahçe maçında yaşananlara yönelik açıklama yaparak, güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilmiş bir insanın yüzüne tekme atıldığını görünce doğal bir reaksiyon gösterdiğini belirtti. Korkmaz, olayın renklerle veya kulüplerle alakası olmadığını ve tüm kulüplere karşı büyük bir saygı duyduğunu ifade etti.
Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kulüple ilgili söylediği sözlere karşılık düzenlediği basın toplantısında, "Hiçbir siyasi partinin başkanıyla ya da mensubu ile hiç ters düşmedim. Çünkü burada her siyasetten arkadaşımız var.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, Türk futbolunun geleceği için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun alacağı kararların önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Ali Koç'un istifası, Süper Kupa'nın ertelenmesi ve sözleşme yenilemeleri hakkında da bilgi verdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan olaylara ilişkin, "O görüntüler incelendiğinde iki tarafın da sporcuları tarafından karşılıklı arbedeler söz konusu" dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan sorumlu herkesin ceza alması gerektiğini vurgulayarak, Türk futbolunun geleceği için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) alacağı kararların önemli olduğunu belirtti.
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