Türkiye Kaykay Federasyonu, tecrübeli yabancı antrenör getirecek

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Türkiye Kaykay Federasyonu, olimpik branş olan kaykayın Türkiye'de geliştirilmesi için tecrübeli yabancı antrenör getirecek.

Türkiye Kaykay Federasyonundan alınan bilgiye göre milli takıma liderlik edecek, sokak ve park kaykay antrenörlüğü için, Dünya Kaykay Antrenörü Eğitim ve Akreditasyon Sistemine (CEAS) uygun "Seviye 3 ve üstü" koçluk sertifikasına sahip bir antrenör, milli takımın başına getirilecek.

Türkiye'de şu an CEAS kriterlerine uygun Seviye 1'in üzerinde bir antrenör bulunmuyor. Göreve başlayacak yabancı antrenör, Türkiye'de olimpik kaykayın gelişmesi ve olimpiyatlarda temsili için antrenörlere de eğitim verecek.