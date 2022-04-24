Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nda sezon Sakarya'daki "Bahar Rallisi"yle başladı - Son Dakika
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Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nda sezon Sakarya'daki "Bahar Rallisi"yle başladı

24.04.2022 22:18
Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nda sezon Sakarya'daki "Bahar Rallisi"yle başladı

Sezonun ilk klasik otomobil yarışı Bahar Rallisi, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirildi.

Sezonun ilk klasik otomobil yarışı Bahar Rallisi, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirildi.

Klasik Otomobil Kulübünce düzenlenen ve bir otelin önünden başlayan sezonun ilk yarışı 2022 Bahar Rallisi'ne, yaklaşık 90 klasik otomobil katıldı.

Organizasyonun ilk ve ikinci gününde yapılan kontrollerin ardından araçlar, maviyle yeşilin buluştuğu Sapanca Gölü çevresindeki 12 etapta nostalji rüzgarı estirdi.

Yarış sonunda dereceye giren ekiplere ödülleri verildi.

Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu, gazetecilere, organizasyonun bu yıl ilk yarış olduğunu söyledi.

Her yıl 23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 3 yarış düzenlediklerini aktaran Berberoğlu, "Bu yıl birinci Bahar Rallimizi Sapanca'da yapıyoruz. Geçmiş senelerde de gelmiştik. Bugün ikinci günümüz. Otomobil sporlarında en çok kadın yarışmacı olan branşız, bununla da gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nda sezon Sakarya'daki Bahar Rallisi yle başladı
Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nda sezon Sakarya'daki Bahar Rallisi yle başladı
Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nda sezon Sakarya'daki Bahar Rallisi yle başladı
Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nda sezon Sakarya'daki Bahar Rallisi yle başladı
Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nda sezon Sakarya'daki Bahar Rallisi yle başladı

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Sapanca Gölü, Otomobil, Sapanca, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nda sezon Sakarya'daki 'Bahar Rallisi'yle başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nda sezon Sakarya'daki "Bahar Rallisi"yle başladı - Son Dakika
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