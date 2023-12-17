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Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası Konya'da düzenlenecek - Son Dakika
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Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası Konya'da düzenlenecek

Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası, 26-29 Aralık tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek. Şampiyona erkeklerde 54, 58, 63, 68, 74, 80, 87 ve +87, kadınlarda ise 46, 49, 53, 57, 62, 67, 73 ve +73 kilo sıkletlerinde yapılacak. Sporcu kayıtları, 20 Aralık'ta sona erecek.

Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası Konya\'da düzenlenecek
17.12.2023 - 10:37,
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Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası, 26-29 Aralık tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, teknik toplantısı 25 Aralık'ta yapılacak organizasyon, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Şampiyona erkeklerde 54, 58, 63, 68, 74, 80, 87 ve +87, kadınlarda ise 46, 49, 53, 57, 62, 67, 73 ve +73 kilo sıkletlerinde yapılacak.

Sporcu kayıtları, 20 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA
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