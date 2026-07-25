Türkiye Kupası Bisiklet Yarışı Akçaabat\'ta Başladı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışı" başladı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Pulathane Bulvarı'nda başlayan yarışın startını verdi. 17 Şubat Anadolu Lisesi Spor Salonu önünde sona eren parkurda, 19 ilden 166 sporcu pedal çevirdi.

İlk gün yarışlarında 19 yaş altı erkeklerde 55 kilometrede dereceye giren Murat Bayık birinci, Muhammet Umut Demircan ikinci, Umut Dursun da üçüncü oldu.

Yarın sona erecek organizasyonda dereceye girenlere para ödülü verilecek.