Türkiye Kupası çeyrek finali, İspanya Süper Kupa nedeniyle 9-11 Şubat 2027'ye ertelendi - Son Dakika
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Türkiye Kupası çeyrek finali, İspanya Süper Kupa nedeniyle 9-11 Şubat 2027'ye ertelendi

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TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-4 Şubat 2027'de yapılması planlanan çeyrek final maçlarını İstanbul'daki İspanya Süper Kupa nedeniyle 9-11 Şubat 2027'ye aldı. Karar, İstanbul takımlarının çeyrek finalde yer alma ihtimali ve güvenlik tedbirlerinin eksiksiz alınması için alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-4 Şubat 2027'de yapılması planlanan çeyrek final maçlarının tarihlerini değiştirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, 3 ve 4 Şubat 2027 tarihlerinde oynanması planlanan çeyrek final müsabakalarının tarihlerinde değişikliğe gidilmiştir. Çeyrek final karşılaşmaları, 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek İspanya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerine alınmıştır. Söz konusu tarih değişikliği, İstanbul takımlarının Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yer alma ihtimali ve her iki organizasyon kapsamında gerekli güvenlik tedbirlerinin eksiksiz şekilde alınabilmesi amacıyla yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
Türkiye Futbol FederasyonuTürkiye KupasıSüper KupaİstanbulİspanyaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Kupası çeyrek finali, İspanya Süper Kupa nedeniyle 9-11 Şubat 2027'ye ertelendi - Son Dakika
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