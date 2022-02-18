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Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu - Son Dakika

Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

18.02.2022 23:56
Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Türkiye Kupası yarı final maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı 96-71 yendi. Şimdi final maçında Fenerbahçe Beko'nun karşısına çıkacak.

Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Anadolu Efes ile Darüşşafaka karşı karşıya geldi. TOFAŞ Salonu'nda oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 96-71 kazandı.

ANADOLU EFES İLK ÇEYREĞİ ÖNDE KAPATTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, Bryant, Micic ve Beaubois ile bulduğu sayılarla henüz 4. dakikada rakibine 13-2'lik üstünlük sağladı. Oyuna sonradan giren Larkin'in üst üste attığı 3 sayılık isabetler ve Moerman'ın skor katkısıyla oyundaki kontrolü eline geçiren Anadolu Efes, çeyreği de 28-15 önde tamamladı.

Türkiye Kupası'nda final dev maça sahne olacak! İşte Fenerbahçe'nin rakibi

DARÜŞŞAFAKA OYUN DİSİPLİNİNDEN KOPTU

İkinci çeyreğe açılan farkla beraber sakin bir oyunla başlayan Anadolu Efes, Bryant'ın set hücumlarından bulduğu sayılarla 13. dakikada farkı korumayı başardı: 34-22. Darüşşafaka, rakibinin baskılı oyununa bir türlü reaksiyon gösteremeyince oyun disiplininden iyice koptu ve soyunma odasına Anadolu Efes'in 54-32 üstünlüğüyle gidildi.

Türkiye Kupası'nda final dev maça sahne olacak! İşte Fenerbahçe'nin rakibi

SON ÇEYREKTE BÜYÜK FARK

Üçüncü çeyrekte Anadolu Efes hücumdaki etkinliğini ve iyi savunmasıyla Darüşşafaka'nın direncini iyice kırdı. Bu çeyrek genelinde Micic ve Bryant ikilisinin asist ve sayılarıyla etkili olan Anadolu Efes, son çeyreğe 79-47'lik skorla girdi.

Türkiye Kupası'nda final dev maça sahne olacak! İşte Fenerbahçe'nin rakibi

FİNALDE RAKİP FENERBAHÇE

Son çeyrekte açılan farkla beraber rakibine geri dönüş şansı tanımayan Anadolu Efes, parkeden 96-71 galip ayrıldı. Anadolu Efes, bu sonuçla finale yükseldi ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

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Türkiye Kupası, Anadolu Efes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu - Son Dakika
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