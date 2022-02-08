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Türkiye Kupası'nda önemli zafer! 9 golün atıldığı Karagümrük-Konyaspor maçı nefes kesti - Son Dakika

Türkiye Kupası'nda önemli zafer! 9 golün atıldığı Karagümrük-Konyaspor maçı nefes kesti

08.02.2022 20:16
Türkiye Kupası'nda önemli zafer! 9 golün atıldığı Karagümrük-Konyaspor maçı nefes kesti

Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 4-4 biten Fatih Karagümrük-Konyaspor maçında, uzatma devrelerinde Emre Mor'la golü bulan İstanbul ekibi mücadeleyi 5-4 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Türkiye Kupası'nda son 16 turu uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir mücadeleye sahne oldu. Fatih Karagümrük, 2 kez geriye düştüğü maçta Konyaspor'u 5-4 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İLK YARI 4 GOL ATILDI

Oldukça tempolu başlayan mücadelede 7. dakikada Levent Mercan'ın golüyle Karagümrük 1-0 öne geçti. Bu gole 11 ve 21. dakikalarda Ahmed Hassan'la cevap veren Konyaspor, 28. dakikada Ahmed Musa'nın golüne engel olamadı ve ilk yarı 2-2 eşitlikle sona erdi.

Türkiye Kupası'nda tarihi zafer! Tam 9 golün atıldığı Karagümrük-Konyaspor maçı nefes kesti

KONYA SON DAKİKALARDA MAÇA TUTUNDU

Karşılaşmanın 60. dakikasından sonra adeta gol düellosu yaşandı. 60. dakika Amilton'la öne geçen Konyaspor'a 67. dakikada Borini cevap verdi ve skora 3-3'lük dengeyi getirdi. 80. dakikada yine sahneye çıkan Borini penaltıdan attığı golle takımını 4-3 öne geçirdi. Tam herkes "Maç bitti" diyordu ki Konyaspor'da Musa Çağıran, 87. dakikada attığı golle normal sürenin skorunu belirledi ve 4-4'lük eşitlikle karşılaşma uzatma devrelerine gitti.

Türkiye Kupası'nda tarihi zafer! Tam 9 golün atıldığı Karagümrük-Konyaspor maçı nefes kesti

EMRE MOR, KARAGÜMRÜK'E TURU GETİRDİ

Uzatma devreleri nefes keserken 101. dakikada Fatih Karagümrük'te Emre Mor, takımına galibiyeti getiren golü attı. Volkan Demirel'in öğrencileri nefes kesen maçta galibiyete uzanarak Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Türkiye Kupası'nda tarihi zafer! Tam 9 golün atıldığı Karagümrük-Konyaspor maçı nefes kesti
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Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Konyaspor, Emre Mor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda önemli zafer! 9 golün atıldığı Karagümrük-Konyaspor maçı nefes kesti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türkiye Kupası'nda önemli zafer! 9 golün atıldığı Karagümrük-Konyaspor maçı nefes kesti - Son Dakika
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