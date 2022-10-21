6 yıl önce yaşananlar uzun süre hafızalardan silinmemişti! Ankaragücü ile Amedspor, Türkiye Kupası'nda eşleşti - Son Dakika
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6 yıl önce yaşananlar uzun süre hafızalardan silinmemişti! Ankaragücü ile Amedspor, Türkiye Kupası'nda eşleşti

21.10.2022 17:27

Türkiye Kupası 4. turunda Ankaragücü ile Amedspor eşleşti. Bu eşleşme sonrası iki takımın 2016'da oynadığı olaylı maç gelirken, futbolseverler aynı görüntülerin bir daha yaşanacak olması ihtimaline karşı endişe duyuyor. 6 yıl önceki maçta yaşanan olayda protokol tribününde olaylar çıkmış ve Amedsporlu bir yönetici dövülerek tribünden aşağıya atılmıştı.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın da rakiplerinin belli olduğu Türkiye Kupası 4. tur kuralarında Ankaragücü ile Amedspor eşleşti. İki takımın olaylı geçmişleri nedeniyle bu eşleşme endişe yarattı.

PROTOKOL TRİBÜNÜNDE OLAYLAR ÇIKMIŞTI

Süper Lig ekibi Ankaragücü, Türkiye Kupası 4. tur maçında 2. Lig ekibi Amedspor ile eşleşti. Bu eşleşme sonrası herkesin aklına iki takım arasında 2016 yılında oynanan olaylı maç geldi. 24 Nisan 2016'da 2. Lig mücadelesinde karşı karşıya gelen Ankaragücü ile Amedspor arasındaki maçta protokol tribününde olay çıkmıştı.

6 yıl önce yöneticiyi tribünden aşağıya atmışlardı! Türkiye Kupası'nda herkesi korkutan eşleşme gerçekleşti

TRİBÜNDEN AŞAĞIYA YÖNETİCİ ATTILAR

Uzun süre hafızalardan silinmeyen olaylarda protokol tribünü adeta savaş alanına dönmüştü. Amedsporlu bir yönetici dövülerek tribünden aşağıya atılmıştı. Futbolseverler geçmişte yaşananların ardından iki takım arasında oynanacak yeni müsabakada benzer olayların tekrar etmesi ihtimalinden endişe duydu.

6 yıl önce yöneticiyi tribünden aşağıya atmışlardı! Türkiye Kupası'nda herkesi korkutan eşleşme gerçekleşti
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Ankaragücü, Amedspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 6 yıl önce yaşananlar uzun süre hafızalardan silinmemişti! Ankaragücü ile Amedspor, Türkiye Kupası'nda eşleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 yıl önce yaşananlar uzun süre hafızalardan silinmemişti! Ankaragücü ile Amedspor, Türkiye Kupası'nda eşleşti - Son Dakika
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