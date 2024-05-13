Türkiye Kürek Milli Takımı, 2024 Dünya Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Kota Yarışları\'nda mücadele edecek

Spor

Türkiye Kürek Milli Takımı, İsviçre'de düzenlenecek olan 2024 Dünya Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Kota Yarışları'nda kota için mücadele edecek.

19-21 Mayıs tarihlerinde İsviçre'nin Luzern kentinde World Rowing (Dünya Kürek Federasyonu) tarafından düzenlenecek 2024 Dünya Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Kota Yarışları'nda Kürek Milli Takımı, 2024 yılında Paris biletini alabilmek için suya inecek. 2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları kotası için son yarış olan yarışlarda Kürek Milli Takımı, bu son fırsatı değerlendirmek için ay-yıldızlı forma ile Türkiye'yi temsil edecek.

6 sporcu ve 4 ekip yarışacak

Kürek Milli Takımı 6 sporcu ve 4 ekip ile kota yarışlarına katılacak. Kadınlar Tek Çifte'de Elis Özbay, Erkekler Tek Çifte'de Cevdet Ege Mutlu, Erkekler İki Tek kategorisinde ise Enes Biber ve Yusuf Ziya Ateş mücadele edecek. Tarihinde ilk kez Paralimpik Oyunları'na kota alabilmek için yarışacak.

Parakürek Milli Takımı'nda ise Yiğit Doğukan Bozkurt ve Nurşen Şen'den oluşan Parakürek Karma İki Çifte (PR2 Mix2X) ekibi de Paris biletini kapmak için suya inecek.

19-21 Mayıs tarihlerinde yapılacak kota yarışlarında Kürek Milli Takımı kadrosunda şu şekilde:

Elis Özbay

Kadınlar Tek Çifte (W1X)

Cevdet Ege Mutlu

Erkekler Tek Çifte (M1X)

Enes Biber-Yusuf Ziya Ateş

Erkekler İki Tek (M2-)

Yiğit Doğukan Bozkurt - Nurşen Şen

Parakürek Karma İki Çifte (PR2MIX2X) - İSTANBUL