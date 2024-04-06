Türkiye Kürek Milli Takımı, Hırvatistan\'da 14 madalya kazandı

Spor

Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Zagreb Kürek Yarışları'nın birinci gününde Türkiye Kürek Milli Takımı 4'ü altın olmak üzere 14 madalya kazandı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, başkent Zagreb'de düzenlenen organizasyonun ilk gününde 24 ekiple 17 farklı yarışta mücadele etti.

Büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde kadın ve erkek takımlarıyla katılım sağlanan yarışlarda Türkiye Kürek Milli Takımı, 4 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 14 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Ayrıca bugün öğleden önce gerçekleştirilen eleme yarışlarında milli kürekçiler, 18 ekiple A final, 4 ekiple B final ve 2 ekiple C finale yükselmeyi başardı.

Yarışların ikinci gününde milli kürek takımı, finale yükselmek için 7 farklı kategoride 13 ekiple mücadele edecek.

Yarışların ilk gününde kazanılan madalyalar ise şu şekilde:

Altın madalya:

Hafif kilo erkekler tek çifte: Şefik Çakmak

Genç erkekler tek çifte: Süleyman Yılmaz

Yıldız erkekler iki çifte: Burak Onur Taş-Kaan Korkmaz

Yıldız kadınlar iki çifte: Şevval Kaçmaz-Ece Arslan

Gümüş madalya:

Hafif kilo kadınlar tek çifte: Deniznur Serra Baykara

Hafif kilo erkekler tek çifte: Ahmet Ali Kabadayı

Ümit erkekler iki tek: Enes Biber-yusuf Ziya Ateş

Yıldız erkekler iki tek: Ali Kara-Bora Özçelik

Yıldız kadınlar iki çifte: derin Kumuk-Alara Aleyna Tetik

Bronz madalya:

Kadınlar tek çifte: Elis Özbay

Hafif kilo kadınlar tek çifte: Ebru Akınal

Ümit erkekler iki tek: Enver Erman-Yiğit Yaşar Doğruok

Genç erkekler iki tek: Yasin Şen-Eren Akbaş

Yıldız erkekler iki çifte: Muhammet Eren Aykut-Ömer Yusuf Köse