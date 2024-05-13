Türkiye Kürek Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları kota müsabakalarına katılacak - Son Dakika
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Türkiye Kürek Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları kota müsabakalarına katılacak

Türkiye Kürek Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları kota müsabakalarına katılacak

Türkiye Kürek Milli Takımı, İsviçre'de düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları kota müsabakalarına katılacak. Dünya olimpiyat elemeleri 19-21 Mayıs tarihlerinde Luzern kentinde yapılacak. Kadınlarda Elis Özbay ve erkeklerde Cevdet Ege Mutlu tek çifte kategorisinde mücadele edecek. Erkekler iki tek kategorisinde ise Enes Biber ile Yusuf Ziya Ateş kota için yarışacak. Ayrıca, Türkiye adına para kürek karma iki çifte kategorisinde Yiğit Doğukan Bozkurt ile Nurşen Şen tarihte ilk kez paralimpik oyunları kotası için yarışacak.

13.05.2024 18:47
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Türkiye Kürek Milli Takımı, İsviçre'de düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları kota müsabakalarına katılacak.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, dünya olimpiyat elemeleri 19-21 Mayıs tarihlerinde Luzern kentinde yapılacak.

Kürekte Paris 2024 için düzenlenecek son kota yarışmalarında tek çifte kategorisinde kadınlarda Elis Özbay, erkeklerde Cevdet Ege Mutlu mücadele edecek.

Erkekler iki tek kategorisinde ise Enes Biber ile Yusuf Ziya Ateş kota için suya inecek.

Milliler ayrıca tarihte ilk kez paralimpik oyunları kotası için yarışacak. Organizasyonda Türkiye adına para kürek karma iki çifte kategorisinde Yiğit Doğukan Bozkurt ile Nurşen Şen yarışacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Kürek Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları kota müsabakalarına katılacak - Son Dakika

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