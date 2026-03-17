Türkiye, Macaristan'a Yenildi
Türkiye, Macaristan'a Yenildi

17.03.2026 22:45
A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki son maçında Macaristan'a 89-74 mağlup oldu.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Julio Anaya (Panama), Orlando Varela (Honduras), Nicolas Zivieri (Brezilya)

Türkiye: Olcay Çakır Turgut 4, Gökşen Fitik 11, Sevgi Uzun 15, Beren Burke 10, Esra Ural Topuz 4, Ayşe Cora Yamaner 6, Alperi Onar 12, Elif Bayram, Zeynep Gül 5, Derin Erdoğan 3, Sinem Ataş 4, Melek Uzunoğlu

Macaristan: Aho 9, Dubei 16, Lelik 10, Torok, Juhasz 24, Takacs-Kiss 17, Dombai 1, Varga 4, Turner 8, Dul

1. Periyot: 25-25

Devre: 41-52

3. Periyot: 52-66

Beş faulle çıkan: 38.58 Zeynep Gül (Türkiye)

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 5. ve son maçında Macaristan'a 89-74 mağlup oldu.

Bu sonuçla Türkiye, 2 galibiyet ve 3 yenilgi sonucunda C Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak Dünya Kupası bileti aldı.

İki takıma da maçın ardından sembolik Dünya Kupası bileti takdim edildi.

Oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 2'sini kaybeden Macaristan ise grupta 2. basamakta yer aldı ve finallere katılma hakkı elde etti.

İki takımın da skor üretmekte zorlanmadığı ve yüksek isabetle oynadığı ilk periyot, 25-25 beraberlikle tamamlandı.

İki takımın da boyalı alandan sayılar bulduğu ikinci çeyrekte Lelik'in kazandırdığı sayılarla etkili olan ve son bölümde farkı çift hanelere çıkaran Macaristan, soyunma odasına 52-41 üstün gitti.

Başa baş bir mücadeleye sahne olan üçüncü periyotta Macaristan, A Milli Takım'ın oyuna ortak olmasına izin vermedi. Macaristan, son çeyreğe 66-52 önde girdi.

Final periyodunda oyun ve skor üstünlüğünü sürdüren Macaristan'a karşılık veremeyen ay-yıldızlı takım, sahadan 89-74 yenik ayrıldı.

Kaynak: AA

İstanbul, Spor, Son Dakika

Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Sokak ortasında silahlı kavga Olayla ilgisi olmayan genç kız ile 2 kişi öldü Sokak ortasında silahlı kavga! Olayla ilgisi olmayan genç kız ile 2 kişi öldü
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Mücteba Hamaney’le ilgili Rusya iddiasına yanıt Mücteba Hamaney'le ilgili Rusya iddiasına yanıt
Neymar, Ancelotti’ye isyan etti Neymar, Ancelotti'ye isyan etti
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Tartışma yaratan iş ilanı: Yöneticisiyle haşır neşir olabilecek Tartışma yaratan iş ilanı: Yöneticisiyle haşır neşir olabilecek

23:25
İşte Şampiyonlar Ligi bu Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
22:45
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
22:45
Mütevazılığın da bu kadarı N’Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
Mütevazılığın da bu kadarı! N'Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
21:54
İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanı öldürüldü
İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı öldürüldü
21:50
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
21:04
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
