Türkiye, Macaristan\'ı 2-1 mağlup etti

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında karşılaştığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılar bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Miray'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Aylin'in yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Szocs topu kornere çeldi.
23. Miray'ın ceza sahası içinden sert vuruşunda kalecinin müdahalesi sonrası top oyun alanına döndü.
28. Ümran'ın sağ taraftan ortasında Birgül'ün altıpas içerisinden yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
31. dakikada Turanyi'nin ceza sahası içerisinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Gamze'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
45+2. dakikada Csanyi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 0-1
50. dakikada Ebru'nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ece'nin yerden rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda savunmadan seken top Birgül'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
80. dakikada Miray'ın sağ taraftan açtığı ortada savunmadan sekerek havalanan topu Ece filelere yolladı. 1-1
87. dakikada Ebru'nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde iyi yükselen Miray, kafa vuruşuyla yakın direk dibinden topu ağlara gönderdi. 2-1
Hakemler: Katazyna Lisiecka Sek, Katarzyna Wojs, Anna Dabrowska
Türkiye: Gamze Yaman, Ümran Özev, Gülbin Hız (Eda Karataş dk. 88), Aylin Abrahamsson, İlayda Civelek, Ebru Topçu, Meryem Çal, Elif Keskin (Arzu Karabulut, dk. 77) Miray Cin, Birgül Sadıkoğlu (Busem Şeker dk. 62), Yağmur Uraz (Ece Türkoğludk. 46)
Yedekler: Göknur Güleryüz, Fatma Şahin, Didem Karagenç, Emine Esen, Büşra Kuru, Derya Arhan, Dilara Deli, Narin Yakut
Teknik Direktör: Necla Güngör
Macaristan: Szocs, Kovacs (Nagy dk. 46), Turanyi, Nemeth, Savanya, Papp (Süle dk. 89), Csiszar, Csanyi (Fenyvesi dk. 65), Zeller (Csiki dk. 46), Szabo, Kajan (Papai dk. 81)
Yedekler: Brzykcy, Borok, Fördos, Pusztai, Öreg, Siber
Teknik Direktör: Alexandra Szarvas
Goller: Ece Türkoğlu (dk.80), Miray Cin (dk.87) (Türkiye), Diana Csanyi (dk. 45+2) (Macaristan)
Sarı kartlar: Meryem Çal, İlayda Civelek, Arzu Karabulut, Necla Güngör (Teknik direktör) (Türkiye) Lilla Turanyi (Macaristan) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Türkiye, Macaristan'ı 2-1 mağlup etti - Son Dakika
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un, Kayserispor ile yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Maç, 13 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Bilet fiyatları ve indirimler hakkında bilgi verildi.
Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 22-25, 27-25, 23-25, 25-27'lik set skorlarıyla 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Maç, TVF Burhan Felek Salonu'nda oynandı ve 127 dakika sürdü.
Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs yolcularına emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yaparak farkındalık oluşturmayı amaçladı. Yapılan bilgilendirmede, emniyet kemeri kullanmanın trafik kazalarından kaynaklı ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında azalttığı vurgulandı. Ayrıca Ramazan Bayramı tatili süresince trafik denetimlerinin artırıldığı ve vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı.
Sivasspor, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde bugün yapılan antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman ısınma hareketleri, geniş alan pas çalışmaları, orta şut çalışması ve taktik maçıyla tamamlandı. Sivasspor yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Trabzonspor ile Sivasspor 12 Nisan Cuma günü saat 20.00'da karşılaşacak.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, geniş alan pas çalışması, orta şut çalışması ve taktik maçıyla hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?