Türkiye, Macaristan'ı 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Türkiye, Macaristan'ı 2-1 mağlup etti

Türkiye, Macaristan\'ı 2-1 mağlup etti

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Macaristan'ı 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Ece Türkoğlu ve Miray Cin'in attığı gollerle Türkiye galip geldi.

09.04.2024 22:05  Güncelleme: 22:08
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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında karşılaştığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılar bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Miray'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Aylin'in yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Szocs topu kornere çeldi.

23. Miray'ın ceza sahası içinden sert vuruşunda kalecinin müdahalesi sonrası top oyun alanına döndü.

28. Ümran'ın sağ taraftan ortasında Birgül'ün altıpas içerisinden yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

31. dakikada Turanyi'nin ceza sahası içerisinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Gamze'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

45+2. dakikada Csanyi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 0-1

50. dakikada Ebru'nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ece'nin yerden rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda savunmadan seken top Birgül'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

80. dakikada Miray'ın sağ taraftan açtığı ortada savunmadan sekerek havalanan topu Ece filelere yolladı. 1-1

87. dakikada Ebru'nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde iyi yükselen Miray, kafa vuruşuyla yakın direk dibinden topu ağlara gönderdi. 2-1

Hakemler: Katazyna Lisiecka Sek, Katarzyna Wojs, Anna Dabrowska

Türkiye: Gamze Yaman, Ümran Özev, Gülbin Hız (Eda Karataş dk. 88), Aylin Abrahamsson, İlayda Civelek, Ebru Topçu, Meryem Çal, Elif Keskin (Arzu Karabulut, dk. 77) Miray Cin, Birgül Sadıkoğlu (Busem Şeker dk. 62), Yağmur Uraz (Ece Türkoğludk. 46)

Yedekler: Göknur Güleryüz, Fatma Şahin, Didem Karagenç, Emine Esen, Büşra Kuru, Derya Arhan, Dilara Deli, Narin Yakut

Teknik Direktör: Necla Güngör

Macaristan: Szocs, Kovacs (Nagy dk. 46), Turanyi, Nemeth, Savanya, Papp (Süle dk. 89), Csiszar, Csanyi (Fenyvesi dk. 65), Zeller (Csiki dk. 46), Szabo, Kajan (Papai dk. 81)

Yedekler: Brzykcy, Borok, Fördos, Pusztai, Öreg, Siber

Teknik Direktör: Alexandra Szarvas

Goller: Ece Türkoğlu (dk.80), Miray Cin (dk.87) (Türkiye), Diana Csanyi (dk. 45+2) (Macaristan)

Sarı kartlar: Meryem Çal, İlayda Civelek, Arzu Karabulut, Necla Güngör (Teknik direktör) (Türkiye) Lilla Turanyi (Macaristan) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Macaristan'ı 2-1 mağlup etti - Son Dakika

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