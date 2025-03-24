Türkiye, Macaristan'ı Deplasmanda 3-0 Mağlup Ederek A Ligi'ne Yükseldi - Son Dakika
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Türkiye, Macaristan'ı Deplasmanda 3-0 Mağlup Ederek A Ligi'ne Yükseldi

UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanşında Türkiye, Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yenerek turnuvada ilk kez A Ligi'ne yükseldi. Ay-yıldızlıların gollerini Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Genç futbolcu Yusuf Akçiçek ise milli formayla sahaya ilk kez çıktı.

24.03.2025 18:26
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UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Türkiye deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla 2018 yılından itibaren düzenlenen Uluslar Ligi'nde ilk kez A Ligi'ne yükseldi.

UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Türkiye deplasmanda Macaristan'ın konuğu oldu. Puskas Arena'da TSİ 20.00'de başlayan karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer düdük çaldı. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz üstlendi.

Karşılaşmaya ev sahibi Macaristan topa daha çok sahip olarak başladı. İlk 20 dakikalık dilimde iki taraf da gol pozisyonu üretmekte zorlanırken, bu anların ardından Macaristan hücumda daha etkili oldu. Ev sahibi ülke 27'nci dakikada Gazdag ile girdiği pozisyonda Uğurcan Çakır'ı geçemezken, 31'inci dakikada Szoboszlai, frikikte direğe takıldı. İlk yarının son 15 dakikalık bölümünde ise milli takım, oyuna hakimiyetini koydu. 37'nci dakikada kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun penaltısıyla öne geçen ay-yıldızlılar, 39'uncu dakikada Arda Güler'in golüyle farkı 2'ye çıkarttı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda oyun daha düşük tempoda oynandı. Milliler, kontrataklarla rakip kaleye gitmeyi düşünürken; Macaristan, Szoboszlai ile etkili olmaya çalıştı. 90'ıncı dakikada ay-yıldızlılar, 3'üncü golü buldu. Barış Alper Yılmaz, sol tarafta rakibini geçtikten sonra ceza sahasına girerek ortasını kale önüne yaptı. Kale önündeki Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşuyla skor 3-0 oldu. Mücadele A Milli Futbol Takımı'nın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İlk maçı da 3-1 kazanan ay-yıldızlılar, 2018 yılından itibaren düzenlenen Uluslar Ligi'nde ilk kez A Ligi'ne yükseldi.

YUSUF AKÇİÇEK İLK KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek, Macaristan karşısında ilk kez A Milli Takım formasını giydi. Genç futbolcu, ay-yıldızlıların deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup ettiği maçın 82'nci dakikasında Kenan Yıldız'ın yerine dahil oldu. Bu maçla birlikte 19 yaşındaki Yusuf, ilk kez A Milli Takım'da görev aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Türkiye, Macaristan'ı Deplasmanda 3-0 Mağlup Ederek A Ligi'ne Yükseldi - Son Dakika

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