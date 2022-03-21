Türkiye maçı öncesi Portekiz kadrosunda değişiklik - Son Dakika

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nda perşembe günü sahasında Türkiye'yi konuk edecek Portekiz'de Ruben Neves sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.
Portekiz, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nda perşembe günü sahasında A Milli Futbol Takımımızı konuk edecek. Dragao Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak. Ev sahibi ülkede karşılaşma öncesinde Ruben Neves sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı. Neves'in yerine kadroya Porto'nun 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Vitinha dahil edildi.
Kaynak: DHA
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