Türkiye Masa Tenisi Milli Takım seçmeleri Afyonkarahisar'da yapılacak

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 13-16 Kasım tarihleri arasında yıldızlar ve gençler ferdi Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerini Afyonkarahisar'da gerçekleştirecek.

Seçmelere, sporcularla birlikte antrenörler ve aileleri ile yaklaşık yaklaşık 800 kişilik bir katılım olmasının beklendiği açıklandı. 4 gün boyunca şehrin gastronomisinden, termalinden, spor tesislerinden, tarihi ve kültürel alanlarından istifade ederek milli takıma yetenekli sporcuların seçilmesi sağlanacak. Masa Tenisi İl Temsilcisi Bilal Şenel yaptığı açıklamada, masa tenisi turnuvasının Afyonkarahisar'da gerçekleşeceğini duyurdu. Bu turnuvanın kentin turizmine, sporuna ve ekonomisine katkı sağlayacağına inandığını belirten Şenel, "Aynı zamanda ülkemizin başarılı sporcularının seçileceği böyle bir organizasyonun Afyonkarahisar'da olmasından dolayı çok mutluyuz. Şehir halkımızın da gelen misafirlere sıcakkanlılıklarını ve mutluluklarını yansıtarak Afyonkarahisar'ın turizm şehri ve sporun merkezi olma yolundaki hedeflerine güçlü adımlarla ilerlemesine fayda sağlayacağını düşünüyorum. Şehrimizin sporseverlerini de maçları izlemek üzere Tınaztepe ve Çiğiltepe salonlarına davet ediyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR