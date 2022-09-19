TMOK'un desteğiyle "Fair Play Eğitimi" kitabı yayımlandı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) desteğiyle Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve TMOK Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülfem Sezen Balçıkanlı'nın; beden eğitimi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, antrenörler ve veliler için kaleme aldığı "Fair Play Eğitimi" kitabı yayımlandı.

Çalışmasıyla ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Balçıkanlı, eğitim yoluyla kazandırılması gereken pek çok önemli değerin olduğuna dikkati çekerek, "Bu değerler, çocukların daha evrensel, daha sorgulayıcı, daha ahlaklı olmalarına katkı sağlamaktadır. Her ne kadar 21. yüzyılın bireylere sunduğu sayısız beceri olsa da bu değerlerin hepsinin dayandığı temel bir değerin varlığı, kendini hayatın her aşamasında fazlasıyla hissettiriyor. Peki bu değer nedir? Elbette, ahlaki değer. Fiziksel etkinlikler yaparak sağlıklı olma yolunda ilerlemeleri gereken çocukların etik kavramları içselleştirilmeleri en iyi beden eğitimi ve spor yoluyla gerçekleşir. Fair play kavramı da işte tam olarak bu noktada devreye girer. Çocukların bu önemli değerle yetiştirilmeleri başta eğitimciler ve antrenörler olmak üzere herkesin öncelikli hedefi olmalıdır." ifadelerini kullandı.