TMOK'un desteğiyle "Fair Play Eğitimi" kitabı yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi

TMOK'un desteğiyle "Fair Play Eğitimi" kitabı yayımlandı

19.09.2022 13:26
TMOK'un desteğiyle "Fair Play Eğitimi" kitabı yayımlandı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) desteğiyle Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve TMOK Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Prof. Dr.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) desteğiyle Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve TMOK Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülfem Sezen Balçıkanlı'nın; beden eğitimi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, antrenörler ve veliler için kaleme aldığı "Fair Play Eğitimi" kitabı yayımlandı.

Çalışmasıyla ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Balçıkanlı, eğitim yoluyla kazandırılması gereken pek çok önemli değerin olduğuna dikkati çekerek, "Bu değerler, çocukların daha evrensel, daha sorgulayıcı, daha ahlaklı olmalarına katkı sağlamaktadır. Her ne kadar 21. yüzyılın bireylere sunduğu sayısız beceri olsa da bu değerlerin hepsinin dayandığı temel bir değerin varlığı, kendini hayatın her aşamasında fazlasıyla hissettiriyor. Peki bu değer nedir? Elbette, ahlaki değer. Fiziksel etkinlikler yaparak sağlıklı olma yolunda ilerlemeleri gereken çocukların etik kavramları içselleştirilmeleri en iyi beden eğitimi ve spor yoluyla gerçekleşir. Fair play kavramı da işte tam olarak bu noktada devreye girer. Çocukların bu önemli değerle yetiştirilmeleri başta eğitimciler ve antrenörler olmak üzere herkesin öncelikli hedefi olmalıdır." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Gazi Üniversitesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TMOK'un desteğiyle 'Fair Play Eğitimi' kitabı yayımlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:32 Bakan Yanık, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarını açıkladı
12:22 Yeni açtığı restoranı ortakları yüzünden kapatmak zorunda kalan MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, pişmanlığını anlattı
12:15 "Eşcinsel İmam" diye tanıtılan Zahed'in İstanbul'da konferans verecek olmasına tepki yükseliyor
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:59 19 yaşındayken yakalandığı kanser sebebiyle hayatını kaybeden Neslican Tay, vefatının 3. yıldönümünde unutulmadı
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
11:48 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı için sürpriz bir aday çıkabilir mi?" sorusuna yanıt: Sürprizlere yer yok, akılcı politikalarla yola çıkmak lazım
11:32 Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak! Açıklama Hull City kulübünden geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 13:19:57. #1.12#
SON DAKİKA: TMOK'un desteğiyle "Fair Play Eğitimi" kitabı yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement