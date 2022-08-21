Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

Türkiye ve İstanbul'un tanıtımına büyük katkı sunan organizasyon, Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından 2016'da "En iyi açık su yüzme organizasyonu" seçilmişti.

Bu yıl 34. kez gerçekleştirilecek yarış için Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'ndaki iskelede toplanan 1198'i yabancı 2441 yüzücü 3 vapurla yarışın başlayacağı Kanlıca Vapur İskelesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Mehmet Kasapoğlu, Samsung, Spor, Son Dakika

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