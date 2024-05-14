Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Şakir Bezci\'nin Antrenörlüğünde Türkiye Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

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Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şakir Bezci'nin antrenörlüğünü yaptığı Türkiye Milli Takımı Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı; 3 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 16 madalya ile kürsünün en üst basamağına çıkarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası, 40'dan fazla ülkeden yaklaşık 520 sporcunun katılımıyla 9-12 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi.

Şampiyonada KBÜ Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şakir Bezci'nin antrenörlüğünü yaptığı Türkiye Milli Takımı, şampiyonayı 3 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 16 madalya ile tamamladı.

Türkiye, bu sonuçlarla 2022 yılında yapılan son şampiyonadan sonra yeniden takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Ay yıldızlı milliler, taekwondoda kadınlarda takım halinde ikinci, erkeklerde birinci sırayı alırken genel klasmanda zirveye çıktı. Milli para taekwondocularda 2022'den sonra yeniden takım halinde Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Dünya Kupası Taekwondo şampiyonu, Milli Takım Antrenörü ve Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şakir Bezci elde edilen başarıdan büyük gurur duyduğunu ifade ederek, "Türkiye, şampiyonayı 3 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 16 madalya ile tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Hem Taekwondo hem de Para Taekwondo Milli Takımlarımız kürsünün en üst basamağında yer almayı başardı. Tüm sporcularımız ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Şanlı ülkemin her alanda başarıları daim olsun" dedi. - KARABÜK