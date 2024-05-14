Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Şakir Bezci'nin Antrenörlüğünde Türkiye Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Şakir Bezci'nin Antrenörlüğünde Türkiye Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Şakir Bezci\'nin Antrenörlüğünde Türkiye Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şakir Bezci'nin antrenörlüğünü yaptığı Türkiye Milli Takımı, Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda 3 altın, 9 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

14.05.2024 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şakir Bezci'nin antrenörlüğünü yaptığı Türkiye Milli Takımı Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı; 3 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 16 madalya ile kürsünün en üst basamağına çıkarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası, 40'dan fazla ülkeden yaklaşık 520 sporcunun katılımıyla 9-12 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi.

Şampiyonada KBÜ Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şakir Bezci'nin antrenörlüğünü yaptığı Türkiye Milli Takımı, şampiyonayı 3 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 16 madalya ile tamamladı.

Türkiye, bu sonuçlarla 2022 yılında yapılan son şampiyonadan sonra yeniden takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Ay yıldızlı milliler, taekwondoda kadınlarda takım halinde ikinci, erkeklerde birinci sırayı alırken genel klasmanda zirveye çıktı. Milli para taekwondocularda 2022'den sonra yeniden takım halinde Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Dünya Kupası Taekwondo şampiyonu, Milli Takım Antrenörü ve Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şakir Bezci elde edilen başarıdan büyük gurur duyduğunu ifade ederek, "Türkiye, şampiyonayı 3 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 16 madalya ile tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Hem Taekwondo hem de Para Taekwondo Milli Takımlarımız kürsünün en üst basamağında yer almayı başardı. Tüm sporcularımız ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Şanlı ülkemin her alanda başarıları daim olsun" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Hasan Doğan, Milli Takım, Türkiye, Karabük, Gümüş, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Şakir Bezci'nin Antrenörlüğünde Türkiye Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:41 Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:57 Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 18:08:47. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Şakir Bezci'nin Antrenörlüğünde Türkiye Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement