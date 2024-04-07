Türkiye Milli Takımı Dünya Senkronize Buz Pateni Şampiyonası'nda 21. sırada

Türkiye Milli Takımı, Dünya Senkronize Buz Pateni Şampiyonası'nı 21. sırada tamamladı.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen organizasyonda "Team Cosmos" adıyla mücadele eden milli takım, 55,36 puanla 21 ekip arasında sonuncu oldu.
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Mersin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 9 günlük bayram tatili süresince trafik denetimleri yoğunlaştırıldı. Trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli seyahatin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, vatandaşlar bilgilendirildi ve çeşitli hediyeler verildi. Jandarma ekipleri, bayram tatili boyunca trafik tedbirlerine devam edecek.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, bin sürücü ve yolcu emniyet kemeri simülasyon aracıyla bilinçlendirildi. Ayrıca, 560 vatandaşa alkolmetre gözlüğüyle farkındalık eğitimi verildi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, araç trafiğine kapalı yaya bölgelerine giren ve kural ihlali yapan 82 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Hentbol Erkekler Süper Lig 20. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, evinde ağırladığı Bahçelievler Belediyespor'u 39-25 mağlup etti. Nilüfer Belediyespor, aldığı bu galibiyetle ligdeki puanını 14'e yükseltti.
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