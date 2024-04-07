Türkiye Milli Takımı Dünya Senkronize Buz Pateni Şampiyonası'nda 21. sırada

Mersin'de Bayram Tatili İçin Yoğun Trafik Denetimleri Başladı

Mersin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 9 günlük bayram tatili süresince trafik denetimleri yoğunlaştırıldı. Trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli seyahatin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, vatandaşlar bilgilendirildi ve çeşitli hediyeler verildi. Jandarma ekipleri, bayram tatili boyunca trafik tedbirlerine devam edecek.