Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu 2024 Ulusal Sıralama Müsabakaları Başlıyor

Spor

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun 2024 yılının ikinci ulusal sıralama müsabakası Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 2'nci Ayak Yarışları, yarın Ankara'da başlayacak.

Türkiye Modern Pentatlonu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) düzenlenecek yüzme, engel parkuru, eskrim, koşu ve atış etaplarından oluşan müsabakalara 42 kadın 53 erkek sporcu katılacak.

Organizasyonda sporcular, puanlarına göre ulusal sıralamaya dahil edilecek ve ilk 4'e giren sporculara madalya verilecek.

Ulusal sıralama yarışlarındaki derecelerin toplamına göre milli takım kadrosu belirlenirken aynı zamanda Avrupa ve Dünya Şampiyonaları gibi uluslararası modern pentatlon yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek sporcular da belli olacak.