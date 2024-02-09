Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun 2024 yılı ikinci ulusal sıralama müsabakası başladı

Spor

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun 2024 yılının ikinci ulusal sıralama müsabakası Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 2. Ayak Yarışları başladı.

Ankara Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) yüzme, engel parkuru, eskrim, koşu ve atış etaplarından oluşan müsabakalara 42 kadın, 53 erkek sporcu katılacak.

Organizasyonda bugün 17 Yaş Altı, 19 Yaş Altı, Gençler ve Büyükler kategorisinde erkek sporcuların eskrim branşında sıralama müsabakaları yapıldı.

Yarışlarda yarın 17 Yaş Altı, 19 Yaş Altı, Gençler ve Büyükler kategorisinde erkek sporcular, engel parkuru (büyükler hariç), yüzme, koşu ve atış etaplarında mücadele edecek. Ayrıca 17 Yaş Altı, 19 Yaş Altı, Gençler ve Büyükler Kadınlar kategorisinde eskrim sıralama müsabakaları olacak.

Organizasyonda sporcular, puanlarına göre ulusal sıralamaya dahil edilecek ve ilk 4'e giren sporculara madalya verilecek.

Ulusal sıralama yarışlarındaki derecelerin toplamına göre milli takım kadrosu belirlenirken aynı zamanda uluslararası modern pentatlon yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek sporcular da belirlenecek.