Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun 2024 yılı ikinci ulusal sıralama müsabakası başladı - Son Dakika
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Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun 2024 yılı ikinci ulusal sıralama müsabakası başladı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun 2024 yılı ikinci ulusal sıralama müsabakası başladı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından düzenlenen 2024 yılının ikinci ulusal sıralama müsabakası olan Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 2. Ayak Yarışları, Ankara Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başladı. Yüzme, engel parkuru, eskrim, koşu ve atış etaplarından oluşan müsabakalara 42 kadın ve 53 erkek sporcu katılıyor. Yarışlar sonucunda ilk 4'e giren sporculara madalya verilecek ve ulusal sıralamaya dahil edilecek. Aynı zamanda, uluslararası modern pentatlon yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek sporcular da belirlenecek.

09.02.2024 14:39
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Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun 2024 yılının ikinci ulusal sıralama müsabakası Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 2. Ayak Yarışları başladı.

Ankara Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) yüzme, engel parkuru, eskrim, koşu ve atış etaplarından oluşan müsabakalara 42 kadın, 53 erkek sporcu katılacak.

Organizasyonda bugün 17 Yaş Altı, 19 Yaş Altı, Gençler ve Büyükler kategorisinde erkek sporcuların eskrim branşında sıralama müsabakaları yapıldı.

Yarışlarda yarın 17 Yaş Altı, 19 Yaş Altı, Gençler ve Büyükler kategorisinde erkek sporcular, engel parkuru (büyükler hariç), yüzme, koşu ve atış etaplarında mücadele edecek. Ayrıca 17 Yaş Altı, 19 Yaş Altı, Gençler ve Büyükler Kadınlar kategorisinde eskrim sıralama müsabakaları olacak.

Organizasyonda sporcular, puanlarına göre ulusal sıralamaya dahil edilecek ve ilk 4'e giren sporculara madalya verilecek.

Ulusal sıralama yarışlarındaki derecelerin toplamına göre milli takım kadrosu belirlenirken aynı zamanda uluslararası modern pentatlon yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek sporcular da belirlenecek.

Kaynak: AA

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