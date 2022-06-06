Türkiye modern pentatlonda Dünya Kupası ev sahipliğiyle, tarihte bir ilki gerçekleştirecek

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, Türkiye'nin Dünya Kupası'nın hem etabına hem de finallerine ev sahipliği yapacak olmasının tarihte ilk olduğunu söyledi.

Veli Ozan Çakır, AA muhabirine, Ankara'da yarın başlayacak ve 12 Haziran'a kadar devam edecek 4. etap ile 23-26 Haziran'da gerçekleşecek final etaplarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Daha önce Türk modern pentatlon tarihinde dünya kupalarında sadece 4 madalya olduğunu hatırlatan Çakır, 2022 yılında ise ilk 3 yarışta bu sayının şimdiden 3'e çıktığını belirtti.

Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Madalyalardan duyduğumuz gurur kadar, bizleri en çok sevindiren ve umutlandıran ilk kez yeni formatla gerçekleşmesine karşın, sporcularımızın modern pentatlonun bu yeni sistemine hızlıca uyum göstermeleri oldu. Tabii şimdi tüm gözler bu ay ülkemizde ilk kez gerçekleşecek dünya kupası ve finaline çevrilmiş durumda. Bir ülkenin hem finale hem de bir etaba ev sahipliği yapması dünyada ilk kez gerçekleşiyor. UIPM'in Dünya Kupası 4. Etabı ve Dünya Kupası Finali'ni ülkemize vermiş olması, bugüne kadar atılan adımların bir sonucu olduğu gibi ülkemizin son yıllarda uluslararası alanda bıraktığı pozitif izlenimlerin de bir yansıması niteliği taşımaktadır. Bu durum, ülkemiz adına da prestiji yüksek ve gurur verici bir gelişmedir."

Ev sahipliği için çok heyecanlı olduklarını anlatan Çakır, "Modern pentatlonun tüm paydaşları olarak el ele verdik ve ülkemizin uluslararası organizasyon kabiliyetini de ortaya koyarak, bu iki dev organizasyonu yüzümüzün akıyla en iyi şekilde tamamlamak en büyük gayelerimiz arasında. Haziran ayında Ankara'da yapılacak organizasyonlar, Paris 2024 Olimpiyatları'nda uygulanacağı şekliyle gerçekleştirilecek. 24 sporcumuz ilk kez bir dünya kupasında yarışma fırsatı bulacak. Bu modern pentatlon tarihi açısından bir ilk. Aynı zamanda ev sahibi ülke avantajıyla daha fazla sporcumuzun, dünyanın en iyi pentatletleriyle birlikte dünya kupası deneyimi yaşaması da iyi bir tecrübe olacak." ifadelerini kullandı.