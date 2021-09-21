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Türkiye Motodrag Şampiyonası hafta sonu Antalya'da düzenlenecek - Son Dakika

Türkiye Motodrag Şampiyonası hafta sonu Antalya'da düzenlenecek

21.09.2021 12:38
Türkiye Motodrag Şampiyonası hafta sonu Antalya'da düzenlenecek, System.String[]

Türkiye Motodrag Şampiyonası hafta sonu Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Motodrag Şampiyonası hafta sonu Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyonunun 2021 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. ayak yarışı 25-26 Eylül'de Kepez'de düzenlenecek.

Kepez Drag Pisti'nde A2 Teker Spor Kulübü tarafından organize edilecek yarışlara Türkiye'nin dört bir yanından sporcular katılacak.

Motodrag 1. ayak yarışında 2,5 saniyede 100 kilometrelik hıza çıkan motosikletler hız tutkunlarının ilgi odağı olacak. Yarışçılar, hem 402 metre uzunluğundaki pisti en kısa sürede bitirmeye hem de rakiplerinden daha iyi kalkış yapmaya çalışacak.

Sezonun ilk yarışı 25 Eylül Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanlarıyla başlayacak. 26 Eylül Pazar günü ise zamana karşı yarışçıların amansız mücadelesi start alacak.

Yarışlar; Pro300, Standart 1 (600-750 cc), Standart 2 (1000-1300 cc), Street 600 cc, Street 750 cc, Street 2 (1000-1300 cc), Süper Street 2 (1000-1300 cc) Pro Street (1000-1300 cc) ve kadınlar sınıflarında koşulacak.

Antalya, Türkiye, Eylül, Kepez, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Motodrag Şampiyonası hafta sonu Antalya'da düzenlenecek - Son Dakika Spor


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