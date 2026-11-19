Türkiye, Muju'daki Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda 16 sporcuyla yarışacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Tekvando Federasyonuna göre 2026 Dünya Para Tekvando Şampiyonası yarın Güney Kore'nin Muju kentinde başlayacak. 20-22 Kasım'da yapılacak ve 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na kota puanı verecek organizasyonda Türkiye'yi 16 milli sporcu temsil edecek.
2026 Dünya Para Tekvando Şampiyonası, yarın Güney Kore'de başlayacak.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Muju kentinde 20-22 Kasım tarihlerinde yapılacak organizasyonda 16 milli sporcu tatamiye çıkacak.
2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren organizasyonda 62 ülkeden 245 sporcu mücadele edecek.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli para tekvandocular şunlar:
K44 kategorisi
Kadınlar: Nurcihan Ekinci Gül (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Gamze Özcan (57 kilo), Seçil Er (65 kilo), Fatma Nur Yoldaş (+65 kilo)
Erkekler: Ali Can Özcan (58 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo), Yusuf Yünaçtı (70 kilo), Emre Bulgur (80 kilo), Adem Arda Özkul (+80 kilo)
K41 kategorisi
Kadınlar: Sevim Nur Türkmen (47 kilo), Semra Çelik (52 kilo), Nisanur Yiğit (65 kilo)
Erkekler: Sabit Köse (58 kilo), Fatih Gültekin (70 kilo), Yaşar Sami Gökbaba (80 kilo)
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