Türkiye'nin futbolda Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 4'e düştü - Son Dakika
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Türkiye'nin futbolda Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 4'e düştü

17.03.2022 23:05
Türkiye'nin futbolda Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 4'e düştü

Türkiye'nin ülke puanı sebebiyle Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 5'ten 4'e düştü.

Türkiye'nin ülke puanı sebebiyle Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 5'ten 4'e düştü.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesiyle mart ayı itibarıyla Avrupa'da takımı kalmayan Türkiye, UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kaldı.

Elde edilen bu sonucun ardından Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek.

Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek.

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Togo Cumhuriyeti, Galatasaray, Türkiye, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye'nin futbolda Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 4'e düştü - Son Dakika


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