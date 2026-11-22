Türkiye'nin genç judocuları Taşkent'te 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye, Taşkent'teki Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nı 2'si altın 3 madalyayla bitirdi. Son gün karışık takımda ilk turda Litvanya'ya yenilen milli takım elenirken, bireyselde Tuana Gülenay ve İbrahim Tataroğlu altın, Emir Selim Arı gümüş madalya kazandı.
Türkiye, Özbekistan'da düzenlenen Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nı 2'si altın, 1'i gümüş olmak üzere 3 madalyayla bitirdi.
Başkent Taşkent'te düzenlenen organizasyonun son gününde karışık takım müsabakaları yapıldı.
İlk turda Litvanya ile karşılaşan milli takım, rakibine yenilerek şampiyonadan elendi.
Şampiyonanın bireysel müsabakalarında kadınlar 78 kiloda Tuana Gülenay ve erkekler +100 kiloda İbrahim Tataroğlu altın madalya kazanırken, erkekler 90 kiloda ise Emir Selim Arı gümüş madalya elde etmişti.
Kaynak: AA
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