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Türkiye'nin ilk Sporcu Kuluçka Merkezi kuruldu - Son Dakika

Türkiye'nin ilk Sporcu Kuluçka Merkezi kuruldu

07.12.2021 11:48
Türkiye'nin ilk Sporcu Kuluçka Merkezi kuruldu

Sporcuları kendi potansiyellerinin zirvesine çıkarmak ve orada uzun süre performans göstermelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen sporcu gelişim yatırımı Max Potential, spor ekosistemine yepyeni bir bakış açısı kazandıracak.

Sporcuları kendi potansiyellerinin zirvesine çıkarmak ve orada uzun süre performans göstermelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen sporcu gelişim yatırımı Max Potential, spor ekosistemine yepyeni bir bakış açısı kazandıracak. " Türkiye'nin İlk Sporcu Kuluçka Merkezi" ve aynı zamanda sosyal bir girişim olan Max Potential; yatırımcıları, potansiyeli yüksek sporcuları ve alanında deneyimli uzmanları tek bir takım altında buluşturacak.

Umut Albayrak, Gül Çömez, Murat Şahin, Gökhan Taşdıvar, Hamdi Uğur ve Zafer Yılmaz tarafından kurulan bir start-up projesi olan Max Potential, çalıştığı sporculara dünyadaki rakipleriyle aynı hatta daha iyi imkanlarla rekabet etme fırsatı sunacak. Max Potential, yetenekli sporculara destek olmak isteyen yatırımcılara Türk sporunun ve sporcusunun bu yeni yolculuğunda takımın bir parçası olma, her gün o heyecanı ve tutkuyu "soyunma odasında" yaşama ve yeni gelirler oluşturma fırsatları sağlayacak.

Ayrıca farklı sektörlerden markalar da gerçekleştirecekleri sponsorluklarla markaları için yeni değerler oluşturma, başarı hikayelerini sporcularla birlikte yaşama ve bu hikayeleri paylaşarak, daha geniş kitlelere ulaşma fırsatları bulacak.

"Her sporcumuz için alanlarında uzman kişilerin yer aldığı özel takımlar oluşturacağız"

Max Potential kurucularından Gökhan Taşdıvar, gelecek döneme ilişkin çalışmalarını, "Ülkemizde büyük bir soruna çözüm olacak ve potansiyel sporcu varlığımızın gelişimine katkı sağlayacak Max Potential projemizi gerçekleştirdiğimiz için çok gururluyuz. Sporculara hem sportif hem de birey olarak sadece kendi sınırlarını zorlamaya odaklanmaları için destek olacak Max Potential, iş birliği yaptığı sporcuların imkansızlıklardan ve günlük mücadelelerden uzaklaşmasını da sağlayacak. Max Potential, 16-22 yaş aralığındaki sporcularını, danışma kurulundan aldığı bilgi ve yönlendirmelerle, yatırımcılarından ve sponsorlarından aldığı kaynakları kullanarak, hem kişisel hem de branş özelinde gelişimi için her bir sporcuya özel seçilmiş çözüm ortaklarıyla bir araya getirecek. Bu şekilde sporcu, kariyerinin her döneminde gelişimi için hangi hizmetlere ihtiyacı varsa en doğru uzmanlarla çalışma imkanı yakalayacak. Bu çalışma şekliyle kısa bir süre içerisinde çok sayıda sporcunun kariyerine etki edeceğimize ve Türk sporu için yeni bakış açıları yaratacağımıza inanıyoruz" sözleriyle özetledi.

Max Potential, çekirdek yatırım da aldı

Faaliyetlerine yeni başlamış olmasına rağmen Max Potential, gösterdiği potansiyel doğrultusunda; Erdem Yurdanur, İbrahim Akman, Kerem Çöpçü, Tarkan Onar ve Yaşar Semih Alev'den çekirdek yatırım almayı da başardı.

"Masomo'dan elde ettiğimiz satış geliri ile Türk sporuna yatırım yapmak istedik"

Erdem Yurdanur, yapılan yatırımla ilgili, "Spor dünyasında büyük bir açığı kapatacağına inandığımız Max Potential'a yatırım yapmaktan ve onların başarı yürüyüşüne eşlik edecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu oluşumun, özellikle sporcuların hayatlarında büyük fark oluşturacağına inanıyoruz. Yatırımcı arkadaşlarım ile birlikte mobil oyun dünyasının en önemli figürlerinden biri haline gelen Masomo'nun satışından elde ettiğimiz gelirlerle Türk sporuna ve sporcusuna yatırım yapmayı düşünüyorduk. Max Potential da bu düşüncemize çok iyi şekilde yanıt veren bir organizasyon olduğu için yatırım yapmaktan hiç şüphe etmedik. Kendilerine başarılı bir yolculuk diliyoruz" dedi.

Max Potential, iş birliği yaptığı sporcuları, sponsor markaları ve yeni yatırım fırsatlarını da kısa süre içinde spor ailesiyle paylaşacak. - İSTANBUL

Türkiye'nin ilk Sporcu Kuluçka Merkezi kuruldu
Türkiye'nin ilk Sporcu Kuluçka Merkezi kuruldu
Türkiye'nin ilk Sporcu Kuluçka Merkezi kuruldu
Türkiye'nin ilk Sporcu Kuluçka Merkezi kuruldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye'nin ilk Sporcu Kuluçka Merkezi kuruldu - Son Dakika Spor


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