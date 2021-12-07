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Türkiye'nin ilk sporcu kuluçka merkezi kuruldu - Son Dakika

Türkiye'nin ilk sporcu kuluçka merkezi kuruldu

07.12.2021 17:22
Türkiye'nin ilk sporcu kuluçka merkezi kuruldu

Sporcuları kendi potansiyellerinin zirvesine çıkarmak ve orada uzun süre performans göstermelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen sporcu gelişim yatırımı Max Potential, spor ekosistemine yeni bir bakış açısı kazandıracak.

Sporcuları kendi potansiyellerinin zirvesine çıkarmak ve orada uzun süre performans göstermelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen sporcu gelişim yatırımı Max Potential, spor ekosistemine yeni bir bakış açısı kazandıracak. Türkiye'nin İlk sporcu kuluçka merkezi ve aynı zamanda sosyal bir girişim olan Max Potential; yatırımcıları, potansiyeli yüksek sporcuları ve alanında deneyimli uzmanları tek bir takım altında buluşturacak. Umut Albayrak, Gül Çömez, Murat Şahin, Gökhan Taşdıvar, Hamdi Uğur ve Zafer Yılmaz tarafından kurulan merkez, çalıştığı sporculara dünyadaki rakipleriyle aynı hatta daha iyi imkanlarla rekabet etme fırsatı sunacak.

Yetenekli sporculara destek olmak isteyen yatırımcılara Türk sporunun ve sporcusunun bu yeni yolculuğunda takımın bir parçası olma, her gün o heyecanı ve tutkuyu soyunma odasında yaşama ve yeni gelirler yaratma fırsatları sağlayacak. Ayrıca farklı sektörlerden markalar da gerçekleştirecekleri sponsorluklarla markaları için yeni değerler yaratma, başarı hikayelerini sporcularla birlikte yaşama ve bu hikayeleri paylaşarak, daha geniş kitlelere ulaşma fırsatları bulacak.

GÖKHAN TAŞDIVAR: HER SPORCUMUZ İÇİN ALANLARINDA UZMAN KİŞİLERİN YER ALDIĞI ÖZEL TAKIMLAR OLUŞTURACAĞIZTürk sporu için yeni bir bakış açısı yaratacaklarını ifade eden Gökhan Taşdıvar, "Ülkemizde büyük bir soruna çözüm olacak ve potansiyel sporcu varlığımızın gelişimine katkı sağlayacak projemizi gerçekleştirdiğimiz için çok gururluyuz. Sporculara hem sportif hem de birey olarak sadece kendi sınırlarını zorlamaya odaklanmaları için destek olacak Max Potential, iş birliği yaptığı sporcuların imkansızlıklardan ve günlük mücadelelerden uzaklaşmasını da sağlayacak. 16-22 yaş aralığındaki sporcularını, danışma kurulundan aldığı bilgi ve yönlendirmelerle, yatırımcılarından ve sponsorlarından aldığı kaynakları kullanarak, hem kişisel hem de branş özelinde gelişimi için her bir sporcuya özel seçilmiş çözüm ortaklarıyla bir araya getirecek.  Bu şekilde sporcu, kariyerinin her döneminde gelişimi için hangi hizmetlere ihtiyacı varsa en doğru uzmanlarla çalışma imkanı yakalayacak. Bu çalışma şekliyle kısa bir süre içerisinde çok sayıda sporcunun kariyerine etki edeceğimize ve Türk sporu için yeni bakış açıları yaratacağımıza inanıyoruz" dedi.Merkez, faaliyetlerine yeni başlamış olmasına rağmen gösterdiği potansiyel doğrultusunda; Erdem Yurdanur, İbrahim Akman, Kerem Çöpçü, Tarkan Onar ve Yaşar Semih Alev'den çekirdek yatırım almayı da başardı. ERDEM YURDANUR: MASOMO'DAN ELDE ETTİĞİMİZ SATIŞ GELİRİ İLE TÜRK SPORUNA YATIRIM YAPMAK İSTEDİK

Türk sporu ve sporcusuna yatırım yapmayı düşündüklerini ifade eden Erdem Yurdanur, "Spor dünyasında büyük bir açığı kapatacağına inandığımız Max Potential'a yatırım yapmaktan ve onların başarı yürüyüşüne eşlik edecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu oluşumun, özellikle sporcuların hayatlarında büyük fark yaratacağına inanıyoruz. Yatırımcı arkadaşlarım ile birlikte mobil oyun dünyasından elde ettiğimiz gelirlerle Türk sporuna ve sporcusuna yatırım yapmayı düşünüyorduk. Kurulan merkez de bu düşüncemize çok iyi şekilde yanıt veren bir organizasyon olduğu için yatırım yapmaktan hiç şüphe etmedik. Kendilerine başarılı bir yolculuk diliyoruz" diye konuştu.


- İstanbul
Türkiye'nin ilk sporcu kuluçka merkezi kuruldu

Yatırımcı, Türkiye, Yatırım, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye'nin ilk sporcu kuluçka merkezi kuruldu - Son Dakika Spor


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