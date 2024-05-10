Türkiye Off-Road Şampiyonası Samsun\'da start aldı

Spor

Türkiye Off-Road Şampiyonası, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde star aldı.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü Kaymakamlığı, ilçe belediyesi ile Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından desteklenen Türkiye Off-Road Şampiyonası Vezirköprü'de gerçekleştirilen start seremonisi ile başladı.

Vali Orhan Tavlı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programına dahil edilen, 7 ayaklı ve 32 aracın yarıştığı Türkiye Off-Road Şampiyonası Vezirköprü Yarışı'nda yarışacak araçlar ve sporcular 15 Temmuz Şehitler Parkında yapılan etkinlikle tanıtıldı.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Samsun Otomobilciler Spor Kulübü Başkanı Bilal Altunay, Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz ile protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. - SAMSUN