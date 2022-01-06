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Türkiye, Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda hedefi 12'den vurmak istiyor - Son Dakika

Türkiye, Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda hedefi 12'den vurmak istiyor

06.01.2022 11:48
Türkiye, Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda hedefi 12'den vurmak istiyor

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Slovenya'da düzenlenecek Salon Avrupa Şampiyonası'na 8 kategoride katılacaklarını ve her kategoride altın madalya hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Slovenya'da düzenlenecek Salon Avrupa Şampiyonası'na 8 kategoride katılacaklarını ve her kategoride altın madalya hedeflediklerini söyledi.

Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Slovenya'da şubat ayı içinde Salon Avrupa Şampiyonası yapılacağını belirtti.

Şampiyonaya Türk Milli Takımı'nın 24 sporcu ile katılacağına işaret eden Topaloğlu, "Her kategoride üçer sporcu ile hem de gençler, büyükler ve kadetler kategorilerinde yarışmaya katılacağız. Bütün kategorilerde altın madalya bekliyoruz. Çünkü Türk okçuluğu artık bronz madalya değil altın madalya peşindedir. Zaten Samsun'da düzenlediğimiz 3 şampiyonada gençlerimizin potansiyelini gördük. Slovenya'dan gençlerimiz çok başarılı bir şekilde dönecekler ve ülkemize birçok madalya getirecekler." dedi.

Topaloğlu, Avrupa Şampiyonası'nın hemen ardından açık hava sezonu başlayacağını dile getirerek, "Açık hava sezonunda asıl gençlerimizi göreceğiz. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gençlerimizden milli takımı belirlemeye çalışacağız. Bu bakımdan Salon Avrupa Şampiyonası bizler için büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz: "Açık Hava Avrupa Şampiyonluğunu da ilk kez kazanmak istiyorum"

Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz ise salon şampiyonasına uzun zamandır katılmadığını belirterek, "Salon turnuvasındaki atış mesafesi 18 metre ve kısa. İddialı olduğum bir yer. Ama salon turnuvaları çok da sevdiğim bir yer değil açıkçası. Açık havada atmayı daha çok seviyorum. Salon turnuvasından beklentim oldukça yüksek. Kendimden ziyade milli takımdaki tüm arkadaşlarım adına da alabileceğimiz kadar madalya almayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Asıl hedefinin açık hava turnuvalarında altın madalya kazanmak olduğunu vurgulayan milli sporcu, şunları kaydetti:

"Bu yıl Akdeniz Oyunları ile Açık Hava Avrupa Şampiyonası da olacak. Son yapılan Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olmuştum ve bu unvanımı korumak, Açık Hava Avrupa Şampiyonluğunu da ilk kez kazanmak istiyorum. Bu yılki organizasyonlarda 2 altın madalyayı kesin alabilirim diye düşünüyorum. Yanında Dünya Kupası madalyasını da kazanırsam tatlı gibi güzel olur."

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Avrupa Şampiyonası, Slovenya, Okçuluk, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye, Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda hedefi 12'den vurmak istiyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türkiye, Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda hedefi 12'den vurmak istiyor - Son Dakika
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