Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2024 stratejik planı belli oldu

Türkiye Okçuluk Federasyonunca 2024 yılının yol haritasını belirleyecek "stratejik plan" hazırlandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunca hazırlanan "Stratejik Plan 2024" başlıklı kitapta, görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Abdullah Topaloğlu, "Okçuluk Ailemizin önümüzdeki 4 yıl içerisindeki okçuluğa bakış açısını ve vizyonunu belirleyen Strateji 2024 Planımızı sizlerle paylaşmanın heyecanı ve gururuyla karşınızdayız" ifadelerini kullandı.

Okçuluk camiasının genel gelişimi, kişisel ve sportif anlamdaki gereksinimlerini dikkate alarak hazırlanan stratejik planların 4 yıllık süreçte rehber olarak yol göstereceğini belirten Topaloplu, "2024 vizyonumuzun ve misyonumuzun ana hatlarıyla çizildiği bu stratejik plan, sizlere gelecek 4 yıl içerisinde ulaşmayı hedeflediğimiz gelişmişlik düzeyimizi gösterecektir. 2020 Stratejik Planımızın başarısı bizlere 2024 Stratejik Planımızın da aynı ölçüde başarılı olacağı konusunda umut vermektedir." değerlendirmesini yaptı.

İlk altın madalyanın hikayesi anlatıldı

Stratejik planda ayrıca Türkiye'de okçuluk tarihinde ilk kez 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz tarafından kazanılan altın madalyanın hikayesine "İlk madalya" başlığıyla değinildi.

Bu başarı, "31 Temmuz 2021 günü tüm rakiplerini geride bırakarak kürsünün en üst basamağına çıkan Mete Gazoz, Türk okçuluğuna ilk olimpiyat madalyasını hem de ilk altın madalyasını kazandırmayı başarmıştır." ifadeleriyle anlatıldı.

Öte yandan hazırlanan stratejik planda Türk okçuluğunun "ana ilkeleri" için şu ifadelere yer verildi:

"TOF, etkinlik planlama ve düzenleme aşamalarında sinerji oluşumunu öncelik olarak gözetleyecektir. Türk Okçuluk camiasındaki çeşitli gruplar arasında iletişimi sağlamak ve bölgelerde gelişimi desteklemek TOF'un sürekli odağı olacaktır. TOF zaman ve çabalarını, kontrol edebileceği ve elde edilen sonuçlarla ilgili tam sorumluluk alabileceği alanlara odaklayacaktır. Bunu yaparak seçilen alanlarda başarı sağlama imkanı bulacak, bu da diğer alanlardaki üyeleri ve paydaşları motive edecektir. TOF, Okçuluk sporunun ilerlemesi ve gelişimi için özverili çalışan üyelere, destek sağlama konusunda öncelik tanıyacaktır. TOF, eşit destek olanakları oluşturacak ve bunları üyelerin gösterdiği özveri ve bağlılık ile eşleştirecektir. TOF, federasyon içinde mentorlüğü teşvik edip geliştirecektir. Bunun amacı liderlerin, antrenörlerin, hakemlerin ve tecrübe sahibi kişilerin uzmanlık ve tecrübelerini yeni jenerasyona aktarmaları için motive olmalarını sağlamaktır.

TOF, okçuluk sporunun tüm Türkiye'de gelişimini sağlamak üzere çalışacaktır. Taşrada ve büyük şehirlerde düzenlenen etkinlik ve programlarla ilgili bir denge kurmak konusu önemli bir öncelik, aynı zamanda güçlü gelişim için bir yöntem olacaktır. Şu andaki koşullar dikkate alındığında, hızlı gelişen ve ilerleyen dünya okçuluğundaki yerimizi sağlamlaştırma ve ilerleme elde etme amacını göz önüne aldığımızda iki maddeyi de ana ilkelerimize dahil etmemiz gerekecektir. Yeterli gelişimin sağlanmasının zorunlu olduğu ve Milli Takımlarımıza kaynak oluşturan 13-18 yaş arasındaki sporcularımızın çalışmalarını daha etkin ve Milli Takım sporcularımızın çalışma sistemine ve hızına ayak uydurabilecek şekilde yönlendirmek ve bu çalışmaların bölgelerdeki sürekliliğini organize etmek gerekecektir. Bu anlamda TOHM'da çalışmalarını sürdüren sporcularımızın pozisyonlarını da yeniden ele almak ve gelişmelere göre yönlendirmek gereklidir. Elit sporcularımızın dünyadaki rakipleri ile olan farklarını gidermek ve pozitif yönde fark yaratmak için şu anki antrenman ve yaşam koşullarını devam ettirmek ve Tokyo Olimpiyat Oyunlarında elde edilen büyük başarılara tekrar ulaşmaları için daha etkin çalışma ortamını sağlamak üzere özel programlara devam etmek gereklidir."

Stratejik planda ayrıca "Stratejik Önceliklerimiz, Büyüme, İlerleme ve Geleceğe Yatırım" başlıklarıyla 2024'ün yol haritasına değinildi.