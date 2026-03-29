Türkiye Open 2026'da Genç Erkekler 17 Madalya Kazandı
Türkiye Open 2026'da Genç Erkekler 17 Madalya Kazandı

29.03.2026 19:21
Antalya'da düzenlenen turnuvada Türk genç erkek taekwondocular 17 madalya elde etti.

TÜRKİYE Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen 13'üncü Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın (Türkiye Open 2026) altıncı gününde genç erkekler kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Türk sporcular, 10 kategoride 1 altın, 4 gümüş ve 12 bronz madalya olmak üzere toplam 17 madalya elde etti.

GENÇ ERKEKLERDEN 17 MADALYA

13'üncü Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda (Türkiye Open 2026) genç erkekler kategorisinde dereceye giren sporculara madalyaları törenle takdim edildi.

45 kiloda Yiğit Efe Erdoğan altın, Rüzgar Dışkaya gümüş madalya kazandı. 48 kiloda Hakan Yıldırım gümüş, Utku Koç bronz; 51 kiloda Yakup Efe İnceyol bronz, 55 kiloda Yankı Morkoç da bronz madalya elde etti.

59 kiloda Ege Kurt gümüş, Bilal Dursun Okumuş ve Yavuz Murat Çınar da bronz madalya kazandı. 63 kiloda İbrahim Efe Düzel bronz madalya elde etti. 68 kiloda Ömer Yağız Barış ve Yiğit Maraklı da bronz madalyanın sahibi oldu.

73 kiloda Ramazan Sevinç bronz, 78 kiloda Utku Atalay bronz madalya elde etti. +78 kiloda Mehmet Raci Şahin gümüş, Mücahit Suna ve Yakup Bayındır da bronz madalya alma başarısı gösterdi.

13'üncü Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda (Türkiye Open 2026) yarın büyük kadınlar kategorisinde müsabakalar yapılacak.

Kaynak: DHA

