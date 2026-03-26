Türkiye Open 2026'da Yıldız Kızlar Müsabakaları Tamamlandı

26.03.2026 22:53
Türkiye Open 2026'da yıldız kızlar 10 sıklette 31 madalya kazanıldı. Yarın erkek sporcular çıkacak.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın (Türkiye Open 2026) üçüncü gününde yıldız kızlar kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Antalya Spor Salonu'nda 24 Mart'ta başlayan ve sekiz gün sürecek organizasyonun üçüncü günü tamamlandı. 10 sıklette Türk sporcular 6 altın, 9 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplam 31 madalya alma başarısı gösterdi.

Dereceye girenler belli oldu

Türkiye Open 2026'da yıldız kızlar kategorisinin farklı yaş gruplarında dereceye giren sporcular belli oldu.

Kızlar 29 kiloda İpek Özmen altın, İrem Su Güzel gümüş, Zeynep Karakurt ve Melek Su Dönmez bronz madalya kazandı. 33 kiloda Zeynep Nisa Albayrak ve Firdevs Zümra Toksuk bronz madalyanın sahibi oldu. 37 kiloda Ceren Ağdoğan altın, Ronya Bedia Işık gümüş, Semanur Gül bronz madalya elde etti. 41 kiloda Göknur Tanrıkulu gümüş, Tuana Şafak bronz madalya kazandı. 44 kiloda Ayşe Zümra Menekşe gümüş, Esra Yılmaz bronz madalya aldı.

47 kiloda Eylül Naz Akdağ altın, Kezban Eda Düzel gümüş, Asya Şengönül ve Rümeysa Girgin bronz madalya kazandı. 51 kiloda Ela Nur Uluçay altın, Zişan Koparan gümüş, Ada Nur Yıldız ve Dilek Yılmaz bronz madalya elde etti. 55 kiloda Sare Sevde Tülek gümüş, Duru Karabulut bronz madalya aldı. 59 kiloda Merve Telli altın, Elif Yetgin gümüş, Betül Şahin ve Aysima Gülsüm Cemaloğlu bronz madalya kazandı. +59 kiloda ise Sıla Ela Er altın, Eylül Duru Varlık gümüş, Melek Eren bronz madalyanın sahibi oldu.

13. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda (Türkiye Open 2026) yarın erkek yıldız sporcular tatamiye çıkacak. Öte yandan saat 15.00'te 13. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın açılış seremonisi gerçekleşecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı İstedikleri tek bir şey var İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı! İstedikleri tek bir şey var
İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu
Trump’tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt’in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında
Brezilya’da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı

23:28
Rumen kaleci Radu, Türkiye’nin attığı golün şaşkınlığını üzerinden atamadı
Rumen kaleci Radu, Türkiye'nin attığı golün şaşkınlığını üzerinden atamadı
23:19
Trump: İran’ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
22:29
Beyaz Saray’dan bir garip sansürlü paylaşım
Beyaz Saray'dan bir garip sansürlü paylaşım
22:25
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
21:51
Arda Güler’in ailesi golün sevincini doyasıya yaşadı
Arda Güler'in ailesi golün sevincini doyasıya yaşadı
21:51
Dünya Kupası için son 90 dakika Romanya’yı deviren A Milli Takımımız finalde
Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde
