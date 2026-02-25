Türkiye Open Sprint Cup Erciyes'te - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Open Sprint Cup Erciyes'te

Türkiye Open Sprint Cup Erciyes\'te
25.02.2026 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Open Sprint Cup Yarışmaları, 28 Şubat-1 Mart'ta Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Open Sprint Cup Yarışmaları, 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Erciyes Kayak Merkezi'nde 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Open Sprint Cup Yarışmaları'nın katılımcı listelerini açıkladı. 5 ayrı kategoride düzenlenecek olan yarışmalarda U-14 kategorisinde 12, U16 kategorisinde 21, U-18 kategorisinde 20, U-20 kategorisinde 11 ve Büyükler kategorisinde 16 olmak üzere toplam 80 sporcu yarışacak.

Her kategori için ilk 6 sırayı alan sporculara nakdi ödül verilecek. Yarışmaların teknik toplantısı 28 Şubat Cumartesi günü yapılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Etkinlikler, 28 Şubat, Erciyes, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Open Sprint Cup Erciyes'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede
Kar 3 metreyi aştı, evler kayboldu Kar 3 metreyi aştı, evler kayboldu
Üç kesime büyük kolaylık Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Türk futbolunda neler oluyor Nazillispor’da yine çekilme iddiası Türk futbolunda neler oluyor? Nazillispor'da yine çekilme iddiası
Yasak dinlemiyorlar: Bybit, Türk fenomenlerle referans programına devam ediyor Yasak dinlemiyorlar: Bybit, Türk fenomenlerle referans programına devam ediyor
Ormanda gezen avcı fark etti Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz

09:15
Düşen F-16’nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
09:11
Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar
Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar
08:53
17 yaşındaki İremnur’dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
17 yaşındaki İremnur'dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
06:58
Trump’tan tarihte bir ilk Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
06:47
F-16’nın düşme anı Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
F-16'nın düşme anı! Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
06:03
Balıkesir’de F-16 savaş uçağı düştü Bir pilotumuz şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 09:53:20. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye Open Sprint Cup Erciyes'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.