Türkiye Paletli Yüzme Dünya Kupası'nda 10 Madalya Kazandı
Türkiye Paletli Yüzme Dünya Kupası'nda 10 Madalya Kazandı

10.03.2026 14:14
Türkiye, 2026 Paletli Yüzme Havuz Dünya Kupası'nda 10 madalya ile başarılı bir performans sergiledi.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 2026 Paletli Yüzme Havuz Dünya Kupası'nın İtalya'daki ikinci ayağında Türkiye'yi temsil eden kulüpler, 10 madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Lignano kentindeki organizasyona 19 ülkeden 96 spor kulübü katıldı.

Yarışmalarda mücadele eden Türk kulüpleri, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 10 madalya elde etti.

Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü, organizasyonu gençlerde 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı. Bu kulübün sporcularından Ali Aras Ödüm, gençler 1500 ve 800 metre su üstünde gümüş, 400 metre su üstünde bronz madalya kazandı.

Gençler 4x100 metre su üstü erkekler bayrak yarışı ve karışık 4x100 metre bayrak yarışında bronz madalya alan Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü, genel sıralamada genç erkeklerde en başarılı 3. kulüp oldu.

Beylikdüzü Olimpiyat Spor Kulübü'nden Hayat Çalışkan, gençler 800 metre su üstünde gümüş, 400 metre su üstünde bronz madalya aldı.

Dünya Kupası yarışmalarında 50 metre çift palette 19.51 saniyelik derecesiyle bronz madalya kazanan İTÜ GVO Spor Kulübünden Emre Gürdenli, yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu. Aynı spor kulübünün sporcularından Bilge Ayza Parlakyıldız, gençler 800 ve 1500 metrede bronz madalyayı boynuna taktı.

Yarışmalarda 200 metre tüplüde mücadele eden Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü'nden Almina Ecrin Ramazanoğlu, 1.46.38'lik derecesiyle 14-15 yaş kategorisinde Türkiye rekoru kırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam, "Dünya Kupası'nda ülkemizi madalya kürsülerine çıkıp bayrağımızı dalgalandırarak gururlandıran, önemli uluslararası madalyalara imza atan tüm sporcularımızı, antrenörlerini ve spor kulüplerini kutlarım. Bu dereceler ve yarışmalara katılımlar çok önemli uluslararası deneyimler olarak sporcularımızın kariyerinde yer edecektir. Paletli yüzme branşımızda hedef çıtamızı daha da yükselttik. Tüm çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz ve bunun uluslararası yarışmalardaki sonuçlarını yakın zamanda göreceğimizi umuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

