Türkiye Para Atıcılık Milli Takımı, Güney Kore'de LA 2028 kotası için yarışacak - Son Dakika
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Türkiye Para Atıcılık Milli Takımı, Güney Kore'de LA 2028 kotası için yarışacak

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Dünya Tüm Dallar Para Atıcılık Şampiyonası, yarın Güney Kore'nin Changwon kentinde başlıyor. Türkiye Para Atıcılık Milli Takımı, 15 Eylül'e kadar sürecek organizasyonda Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na kota kazanmak için mücadele edecek.

Dünya Tüm Dallar Para Atıcılık Şampiyonası, yarın Güney Kore'de başlayacak.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasında, Changwon kentinde 15 Eylül tarihine kadar sürecek organizasyonda Türkiye Para Atıcılık Milli Takımı,, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na kota kazanmak için atış yapacak.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve kategorileri şöyle:

Tabanca

Murat Oğuz - (P1, P3, P3)

Muharrem Korhan Yamaç - (P1, P3)

Aysel Özgan - (P2, P4)

Ayşegül Pehlivanlar - (P2, P4)

Murat Oğuz ve Aysel Özgan - (P6)

Muharrem Korhan Yamaç ve Ayşegül Pehlivanlar - (P6)

Tüfek

Savaş Üstün - (R3, R6)

Erhan Coşkuner - (R3, R6)

Hakan Çevik - (R5, R9)

Büşra Sınırgeç - (R2)

Eylül Deniz Bıdak - (R2)

Suzan Çevik - (R2, R3)

Erhan Coşkuner ve Suzan Çevik - (R10)

Plak (Para Trap)

Muaz Erdem Madran - (Pt3)

Hüseyin Sandal - (Pt2)

Bülent Çökmek - (Pt2)

Yusuf Kanbur - (Pt1)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Para Atıcılık Milli Takımı, Güney Kore'de LA 2028 kotası için yarışacak - Son Dakika

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