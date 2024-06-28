Türkiye, Paralimpik Oyunlarında Kürek Branşında Yer Alacak

Spor

Türkiye, kürek branşında tarihinde ilk kez paralimpik oyunlarında yer almaya hak kazandı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, karışık iki çifte kategorisinde Yiğit Doğukan Bozkurt ve Nurşen Şen ikilisinin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota aldığı belirtildi.

Türkiye Kürek Federasyonu bünyesinde henüz geçen yıl temelleri atılan para kürek branşının bir yıl sonra tarihi bir başarıya imza atarak, ilk kez paralimpik oyunlarında yer almaya hak kazandığı kaydedildi.