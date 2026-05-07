Türkiye Paralimpik Tekvando Takımı'na Güven

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası öncesi paralimpik sporcuların çok fedakarlık ederek çalıştıklarını ve şampiyonluklar getireceklerine inandıklarını söyledi.

Para Tekvando Milli Takımı'nı Nur Tatar Spor Salonu'nda ziyaret eden Tanrıkulu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli sporculara başarılar dileyen Tanrıkulu, "2025 yılında takım halinde dünya şampiyonu olduk, sporcularımızla gurur duyuyoruz. O günden bugüne yoğun bir şekilde çalışmaları devam ediyor. Avrupa şampiyonasında A Milli Takımı'mız ile aynı tarihlerde, aynı zamanda ve yerde Para Milli Takımı'mız da ülkemizi temsil edecek. Sporcularımıza güveniyoruz, onlarla gurur duyuyoruz. " ifadelerini kullandı.

Paralimpik sporcuların 2024 Paris Olimpiyatları'nın ardından yoğun bir tempoyla kamplarda hazırlandıklarını vurgulayan Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Sporcularımız birçok uluslararası maçta mücadele etti. Senenin çoğunluğunu milli takım kamplarında geçirdiler. Tek hedefleri Avrupa ve bu sene yapılacak Para Tekvano Dünya Şampiyonası'ydı. Şampiyonada Rusya da kendi bayrağıyla giriyor. Önümüzde zorlu engeller var. Sporcularımıza güveniyoruz, teknik ekibimize güveniyoruz."

Organizasyonda takım halinde şampiyonluk beklediğini dile getiren federasyon başkanı Tanrıkulu, "Para tekvandoda ise Paris Olimpiyatları'nda 5 tane madalya kazanmıştık, burada genel olarak 10'a yakın madalya çıkacağına inanıyorum." diye konuştu.

Sporcuların "altın" inancı tam

Hazırlık sürecinde eşi ve iki çocuğundan ayrı kalmanın bireysel olarak kendisini etkilediğini fakat hırslı bir şekilde şampiyonaya hazırlandığını anlatan para tekvandocu Mahmut Bozteke, "Sürekli kamplardaydık ve gerekli bütün hazırlıkları yaptık. Oraya gidip şampiyonluğu alıp ülkemize gururlu bir şekilde geri döneceğiz. Bu sene hem Avrupa hem Dünya şampiyonası var. Buralarda iki altın madalya kazanıp ikinci çocuğuma hediye etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Milli para sporcu Meryem Betül de "Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan sonra mücadele edebileceğimiz en büyük turnuva. Çok güzel bir çalışma ortamı içerisindeyiz. Hepimiz o kürsünün zirvesinde olmak ve bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz." dedi.

Gamze Gürdal Özcan ise "Son Avrupa şampiyonuydum. Başarımı tekrarlamak istiyorum, seriyi bozmak istemiyorum. 5 Avrupa şampiyonluğunun arkasına 6'ncıyı da eklemek istiyorum. Biliyorsunuz Rıza Kayaalp çok güzel bir başarı yakaladı. Umarım biz de onun gibi 13, 14'üncü Avrupa şampiyonluklarımızı kutlarız." diye konuştu.

Çok iyi hazırlık sürecinden geçtiklerine dikkati çeken Fatih Çelik de "Antalya kampımız olsun, Ankara kamplarımız olsun çok iyi bir hazırlık döneminden geçtik. Avrupa'daki hedefimiz tabii ki şampiyonu olmak." değerlendirmesinde bulundu.