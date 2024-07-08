Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 5 atletizm sporcuyla katılacak - Son Dakika
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Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 5 atletizm sporcuyla katılacak

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizmde 5 sporcuyla temsil edileceğini duyurdu. Serkan Yıldırım, Oğuz Akbulut, Mikail Al, Büşra Nur Tırıklı ve Serap Demirkapu, para atletizmde Türkiye'yi temsil edecek. Federasyon Başkanı Ayhan Yıldırım, sporculara başarılar dileyerek, desteklerini esirgemeyen kurumlara teşekkür etti.

08.07.2024 14:45
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Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na atletizmde 5 sporcuyla katılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, oyunlarda para atletizmde Türkiye'yi Serkan Yıldırım (100 ve 400 metre), Oğuz Akbulut (400 metre), Mikail Al (1500 metre), Büşra Nur Tırıklı (Disk atma) ve Serap Demirkapu (Gülle atma) temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, sporculara organizasyonda başarılar dileyerek, "Türkiye'yi gururlandıracaklarına ve önemli başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Bu başarıda emeği geçen, desteklerini bizlerden hiç esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türk Paralimpik Komitesine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 5 atletizm sporcuyla katılacak - Son Dakika

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