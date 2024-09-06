Türkiye, Paris 2024'te Tarihi Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Spor

Türkiye, Paris 2024'te Tarihi Başarı Elde Etti

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 4. altın madalyasını alarak, oyunlar tarihindeki en fazla altın madalya sayısına ulaştı. Türkiye'ye diğer altın madalyaları Golbol Kadın Milli Takımı, para tekvandoda Mahmut Bozteke ile para okçulukta Öznur Cüre kazandırdı. Oyunların bitmesine 2 gün kala Türkiye'nin madalya sayısı 4 altın, 10 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 23'e ulaştı.

06.09.2024 22:48
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Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 4. altın madalyasını alarak, oyunlar tarihindeki en fazla altın madalya sayısına ulaştı.

Türkiye, Fransa'nın başkenti Paris'teki düzenlenen paralimpik oyunlarda tarihi başarı elde etti. Oyunların 10'uncu gününde para yüzmede branşındaki ilk altın madalya Umut Ünlü'den geldi. 50 metre serbestte altın madalya alan milli sporcunun bu başarısıyla Türkiye'nin Paris 2024'teki altın madalya sayısı 4'e çıktı.

Daha önce Rio 2016'da 3 altın alan Türkiye, Paris 2024'te bu rekoru da kırdı.

Türkiye'ye diğer altın madalyaları Golbol Kadın Milli Takımı, para tekvandoda Mahmut Bozteke ile para okçulukta Öznur Cüre kazandırdı.

Oyunların bitmesine 2 gün kala Türkiye'nin madalya sayısı 4 altın, 10 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 23'e ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, Paris 2024'te Tarihi Başarı Elde Etti - Son Dakika

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