Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para tekvando branşında 5 madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para tekvando branşında 5 madalya kazandı

Paris'teki oyunlara katılan Türkiye Para Tekvando Milli Takımı, 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak başarılı bir organizasyon geçirdi. Mahmut Bozteke altın madalya alırken, Ali Can Özcan, Fatih Çelik, Gamze Gürdal gümüş madalya, Meryem Betül Çavdar ise bronz madalya elde etti. Türkiye, oyunları 5 madalyayla tamamlayarak önemli bir başarı elde etti.

31.08.2024 13:16
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para tekvando branşında Türkiye, 1'i altın olmak üzere 5 madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki oyunlara 8 sporcuyla katılan Türkiye Para Tekvando Milli Takımı, başarılı bir organizasyon geçirdi. Milli para tekvandocular 1 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalyayla oyunları tamamladı.

Erkekler K44 63 kiloda Mahmut Bozteke altın madalya alarak tarihe geçerken, K44 58 kiloda Ali Can Özcan, K44 70 kiloda Fatih Çelik ve kadınlar K44 57 kiloda Gamze Gürdal gümüş madalya elde etti. Kadınlar K44 52 kiloda ise Meryem Betül Çavdar bronz madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024'ten önce para tekvandoda birer gümüş ve bronz madalyası olan Türkiye, oyunları 5 madalyayla tamamlayarak önemli bir başarı elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para tekvando branşında 5 madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para tekvando branşında 5 madalya kazandı - Son Dakika
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