Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul'da Başladı

Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul\'da Başladı

İstanbul Yarış Pisti, 12 yıl aradan sonra motosiklet şampiyonasına ev sahipliği yapıyor.

14.09.2024 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motosiklette Türkiye Pist Şampiyonası başladı.

İstanbul Yarış Pisti, 12 yıl aradan sonra motosiklette ulusal bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyonada ilk ayak yarışları koşuldu.

TMF Başkanı Ogün Baysan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Yarış Pisti'ne döndükleri için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Tüm sporcular çok mutlu. İnşallah bu pistte daha güzel organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Önümüzdeki sene Superbike'ı getireceğiz. Bunların görüşmesi yapıldı. Netleştikten sonra sizinle paylaşırız. Pist konusunda Kenan Sofuoğlu ile başlayan bir ivmelenmemiz oldu. Toprak Razgatlıoğlu ile de bu zirve yaptı. Antrenman yapılabilecek tesis oluşturduk. Böyle bir tesisin yeniden kullanıma açılması geriden gelen sporcular için önemli." ifadelerini kullandı.

1000cc A'da ilk sırayı alan Furkan Tahsin İdgu ile 600cc A'da birinci olan Kerem Uçar da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Furkan Tahsin İdgu, güzel bir yarış olduğunu belirterek, "Uzun zaman sonra bu pistte yarışmamız inanılmazdı. İstanbul Park, inanılmaz bir pist. Burada olmak inanılmaz bir duygu. Burası dünyanın en iyi pistlerinden. Burada yarışmak ayrı bir keyif. Burada bulunduğumuz için mutluyum. Federasyon başkanımıza ve pistin yeni yönetimine organizasyonu burada yaptırdıkları için teşekkür ederim." diye konuştu.

İstanbul Yarış Pisti'nde uzun yıllar sonra mücadele ettiği için mutlu olduğunu dile getiren Kerem Uçar da, "İnşallah seneye daha güzel şeyler olacak. Bu pistin açılışını şimdi yaptık. Bundan sonra burada olmaya devam edeceğiz. Herkes bu pistin yeniden açılmasını istiyordu. Yarışmak için yurt dışına çıkıyorduk. Federasyonumuz bu pisti bize açtı ve şampiyonalar artık burada olacak. Seneye geniş bir yarış programıyla burada olacağız. Biraz geç oldu ama seneye daha güzel şeyler yaşayacağız." şeklinde görüş belirtti.

Yarın ikinci ayak yarışlarıyla sona erecek şampiyonanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

TMF GP-1000: 1. Kadir Erbay, 2. Furkan Tahsin İdgu, 3. Harun Akgün

TMF GP-600: 1. Aksel İsmail, 2. Kerem Uçar, 3. Hüseyin Karakaya

1000cc A: 1. Furkan Tahsin İdgu, 2. Harun Akgün, 3. Altuğ İnan

600cc A: 1. Kerem Uçar, 2. Muammer Nuri Karakaya, 3. Cafer Çömlek

600cc B: 1. Mert Konuk, 2. Hüseyin Karakaya, 3. Berk Çevik

1000cc B: 1. Engin Pekyılmaz, 2. Yiğit Akkuş, 3. Ömer Berk Küçükçağlayan

OPEN 500: 1. Fatih Demircan, 2. Yusuf Güzel, 3. Can Çakar

300cc: 1. Mert Konuk, 2. Tolga Uprak, 3. Murathan Yiğit Yıldız

125 cc Gençler: 1. Muhammed Can Kaya, 2. Berkay Öztürk, 3. Demir Özmen

125cc Büyükler: 1. Yağız Alp Coşkun, 2. Nail Çeki, 3. Serkay Serinkaya

Yamaha R25 Kadınlar Kupası: 1. İlayda Yağmur Yılmaz, 2. Fatma Baştepe, 3. Gizem Gün

Kaynak: AA

Motosiklet, istanbul, Etkinlik, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 01:20:17. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement