ADÜ Didim Sosyal Tesisleri'nde 17 üniversiteden 30 takımın katılımıyla gerçekleşen şampiyonada ADÜ, kadınlar kategorisinde Türkiye 3.'sü oldu. Türkiye 3.'sü olan ADÜ takımını tebrik eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Üniversitemizin isminin başarılar ile duyurulmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.