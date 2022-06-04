Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası sona erdi

04.06.2022 10:58
Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası sona erdi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası sona erdi.

ADÜ Didim Sosyal Tesisleri'nde 17 üniversiteden 30 takımın katılımıyla gerçekleşen şampiyonada ADÜ, kadınlar kategorisinde Türkiye 3.'sü oldu. Türkiye 3.'sü olan ADÜ takımını tebrik eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Üniversitemizin isminin başarılar ile duyurulmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerin sergilediği performans ve elde ettikleri başarıların mutluluk yaşattığını belirten Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü, sporcuların başarılarının devamını diledi. - AYDIN

Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası sona erdi
Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası sona erdi
Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası sona erdi
Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası sona erdi

YORUMLAR
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ADÜ, plaj voleybolunda üçüncü oldu ADÜ, plaj voleybolunda üçüncü oldu Aydın'ın ihracatı yüzde 11 arttı Aydın'ın ihracatı yüzde 11 arttı
Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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