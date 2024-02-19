Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası'nda 23 Yaş Altı ve Senyörler 10 Top Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası'nda 23 Yaş Altı ve Senyörler 10 Top Müsabakaları Tamamlandı

Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası\'nda 23 Yaş Altı ve Senyörler 10 Top Müsabakaları Tamamlandı

Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası 1. Etabı'ndaki 23 yaş altı ve senyörler 10 top müsabakaları sona erdi. Ankara'da düzenlenen organizasyonda dereceye giren isimler şöyle: 23 yaş altı - 1. Osman Efe Söyler, 2. Kutay Varlık, 3. Macit Yüzer, 3. Erencan Gökcen. Senyörler - 1. Raşit Saylam, 2. Melih Dağaş, 3. Selim Sözen, 3. Tevfik Ufuk Kıcıkoğlu.

19.02.2024 20:37
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Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası 1. Etabı'ndaki 23 yaş altı ve senyörler 10 top müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, Ankara'da düzenlenen organizasyonda dereceye giren isimler şöyle:

23 yaş altı

1. Osman Efe Söyler

2. Kutay Varlık

3. Macit Yüzer

3. Erencan Gökcen

Senyörler

1. Raşit Saylam

2. Melih Dağaş

3. Selim Sözen

3. Tevfik Ufuk Kıcıkoğlu

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası'nda 23 Yaş Altı ve Senyörler 10 Top Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası'nda 23 Yaş Altı ve Senyörler 10 Top Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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