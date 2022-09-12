Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası Erkekler Final Etabı müsabakaları sona erdi.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, final etabı, 9 top müsabakalarının ardından sona erdi.
İki disiplinde oynanan ve 3 gün süren müsabakalar sonunda Onur Yıldırım, genel klasmanda şampiyon oldu.
Müsabakalar sonunda sıramalar şu şekilde oluştu:
10 top erkekler sıralaması:
1 - Onur Yıldırım
2 - Sami Köylü
3 - İbrahim Vatansever
3- Erdi Demiroğlu
9 top erkekler sıralaması:
1 - Onur Yıldırım
2 - Saki KANATLAR
3 - Sami Köylü
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