TPFD yönetimi, başkan Mehmet Büyükekşi'ye hayırlı olsun ve başarı dileğinde bulundu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuklarına A Milli Takım forması takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › TPFD Başkanı Saffet Akyüz'den Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret - Son Dakika

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