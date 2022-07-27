TPFD Başkanı Saffet Akyüz'den Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret - Son Dakika
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TPFD Başkanı Saffet Akyüz'den Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret

27.07.2022 21:46
TPFD Başkanı Saffet Akyüz'den Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Saffet Akyüz ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Saffet Akyüz ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve genel sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.

TPFD yönetimi, başkan Mehmet Büyükekşi'ye hayırlı olsun ve başarı dileğinde bulundu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuklarına A Milli Takım forması takdim etti.

YORUMLAR
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TFF Başkanı Büyükekşi, Temsilciler Semineri açılış töreninde konuştu TFF Başkanı Büyükekşi, Temsilciler Semineri açılış töreninde konuştu
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Hamit Altıntop, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TPFD Başkanı Saffet Akyüz'den Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: TPFD Başkanı Saffet Akyüz'den Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret - Son Dakika
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