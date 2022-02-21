Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası Kocaeli'de sona erdi

Türkiye Profesyonel KickBoks Şampiyonası Kocaeli'de tamamlandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 113 sporcu mücadele etti.
Şampiyonanın akşam bölümünde oynanan final müsabakalarında şampiyon olan sporcular şöyle:
"66,8 kilo Ali İhsan Özdemir, 69,1 kilo Doğan Kılıç, 64,5 kilo Sefa Köksal, 54 kilo bayanlar Şeymanur Tok, 75 kilo Doğukan Kocatürk, 78,1 kilo Rasim Mert Manap, 85,1 kilo Burak Dündar, 88,6 kilo Ahmet Uğur, 94,1 kilo üstü Yunus Aldemir, 71,8 kilo Alparslan Balak."
Öte yandan, organizasyonda gerçekleştirilen "Super fight" müsabakasını Azerbaycanlı Aykhan Mammadov kazandı.
Kaynak: AA
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