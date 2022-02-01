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Türkiye Rafting Federasyonunun genel kurulunda 3 başkan adayı yarışacak - Son Dakika

Türkiye Rafting Federasyonunun genel kurulunda 3 başkan adayı yarışacak

01.02.2022 11:58
Türkiye Rafting Federasyonunun genel kurulunda 3 başkan adayı yarışacak

Türkiye Rafting Federasyonunun 3 Şubat Perşembe günü yapılacak olağan genel kurulu öncesi başkan adayları belli oldu.

Türkiye Rafting Federasyonunun 3 Şubat Perşembe günü yapılacak olağan genel kurulu öncesi başkan adayları belli oldu.

Federasyonun açıklamasına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kongrede, mevcut başkan Fikret Yardımcı'nın yanı sıra, Erol Ökten ve Ayhan Kasap genel kurul üyelerinden oy bekleyecek.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, bir gün sonra aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın düzenlenecek.

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Fikret Yardımcı, gençlik, Rafting, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Rafting Federasyonunun genel kurulunda 3 başkan adayı yarışacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türkiye Rafting Federasyonunun genel kurulunda 3 başkan adayı yarışacak - Son Dakika
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