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Türkiye Ragbi Federasyonu Antalya'da Antrenör Gelişim Semineri Düzenledi - Son Dakika
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Türkiye Ragbi Federasyonu Antalya'da Antrenör Gelişim Semineri Düzenledi

Türkiye Ragbi Federasyonu, Antalya'da düzenlediği Antrenör Gelişim Semineri'ne 85 antrenörün katıldığını açıkladı. Başkan Nahit Şahin, antrenörlerin ragbinin gelişmesinde önemli bir rol oynadığını belirterek, seminerin yeni bilgiler ve eğitimle sporcuların daha iyi yetişmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Seminerde, 2023 değerlendirmesinin ardından uzman kişiler tarafından antrenörlere çeşitli konularda eğitim verildi.

Türkiye Ragbi Federasyonu Antalya\'da Antrenör Gelişim Semineri Düzenledi
25.12.2023 - 17:51,
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Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından Antalya'da Antrenör Gelişim Semineri düzenlendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, seminere Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 85 antrenör katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin "Bu tür organizasyonları önemsiyoruz. Ragbinin gelişmesinde antrenörlerimize çok iş düşüyor. Federasyonumuzun en önemli paydaşlarından biri antrenörlerimiz. Antrenörlerimiz yeni bilgiler ve yeni bir eğitimle buradan çıkacaklar. Daha iyi, daha geniş bir kapsamda yeni sporcular yetiştireceğiz. Katılan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

2023 değerlendirmesinin ardından alanında uzman kişiler tarafından antrenörlere çeşitli konularda eğitim verildi.

Kaynak: AA
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